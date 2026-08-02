Raymon Tarok Ultra : présentation du nouveau vélo électrique à moteur DJI

La société allemande Raymon a officialisé le Tarok Ultra, l'un de ses VTT électriques les plus avancés. Selon ixbt.com, la principale caractéristique de ce véhicule est son système d'entraînement innovant DJI Avinox M2S, qui garantit des performances et une fiabilité élevées. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Le nouveau modèle est déjà disponible à la commande sur le marché européen au prix de 8000 euros s. Ce tarif élevé s'explique par les capacités techniques de l'appareil et les matériaux modernes utilisés, ce qui en fait un choix attrayant pour les cyclistes professionnels et les amateurs de sports extrêmes.

Capacités techniques et puissance

Le moteur électrique affiche des performances impressionnantes : il offre un couple allant jusqu'à 150 N·m et une puissance de crête de 1500 W. Cette valeur équivaut à environ 2 chevaux, ce qui procure un avantage considérable pour gravir des pentes raides en montagne.

L'énergie du moteur est fournie par une batterie d'une capacité de 700 Wh. La batterie est directement intégrée dans le cadre en fibre de carbone, léger et robuste, et n'est pas conçue pour être retirée rapidement. Cette solution améliore considérablement la rigidité et la solidité globales de la structure.

Conception et équipement

Malgré un moteur puissant et une batterie conséquente, le Raymon Tarok Ultra ne pèse que 22 kilogrammes. Le système de suspension du vélo est conçu pour les conditions de tout-terrain les plus difficiles, offrant à l'utilisateur un haut niveau de confort et de précision de pilotage.

À l'avant du véhicule se trouve une fourche RockShox Lyrik Select+ avec un débattement de 160 mm, tandis qu'à l'arrière fonctionne un amortisseur RockShox Super Deluxe avec un débattement de 150 mm. Le changement de vitesse est confié à une transmission SRAM à 12 vitesses.

Pour assurer la sécurité, des freins hydrauliques Magura Gustav Elite à quatre pistons sont utilisés. Les roues adoptent une configuration mixte : la roue avant mesure 29 pouces et la roue arrière 27,5 pouces. Le modèle est proposé aux acheteurs en quatre tailles de cadre : S, M, L et XL.