Un scientifique de Microsoft prouve qu'il est possible de créer une conscience artificielle dans Age of Empires II

·28·Technologie
Un scientifique de Microsoft prouve qu'il est possible de créer une conscience artificielle dans Age of Empires II

La recherche moderne analyse souvent si les grands modèles de langage présentent des signes d'empathie ou de conscience. Dans ses nouveaux travaux, Adrian de Winter, chercheur chez Microsoft et à l'Université de York, a remis en question cette approche. L'auteur a démontré qu'il est possible de construire à la fois un réseau neuronal simple et un analogue d'une machine de Turing universelle au sein du jeu de stratégie Age of Empires II, sorti en 1999. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le chercheur a construit un perceptron, base des réseaux neuronaux, à l'aide de l'éditeur de scénarios du jeu. Au lieu de signaux électroniques, des objets du jeu ont été utilisés : des moutons et des villageois se déplaçant sur des trajectoires prédéfinies, agissant comme des éléments logiques. Dans l'analogue de la machine de Turing, divers bâtiments représentaient des symboles sur la bande de calcul, tandis que les paramètres de l'économie du jeu représentaient l'état du système.

Adrian de Winter souligne que de nombreux tests modernes reposent sur la croyance implicite que les modèles de langage possèdent des traits humains. Si les mêmes principes de calcul sont transférés dans l'environnement d'Age of Empires II, l'essence mathématique du processus reste inchangée, mais le sentiment d'« intelligence » disparaît. Cela montre que les traits attribués à l'IA dépendent non pas du modèle lui-même, mais de la manière dont les humains le perçoivent via une interface pratique.

Le scientifique propose d'appliquer l'approche de l'« hypothèse nulle » (Null Assumption). Selon celle-ci, il ne faut pas attribuer de traits psychologiques à l'IA tant qu'il n'y a pas de preuves fiables. Des phrases comme « je pense » ou « je ressens » utilisées par des bots comme ChatGPT peuvent créer de fausses impressions et des liens émotionnels chez les utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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