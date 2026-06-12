IPO de SpaceX : Tous les détails sur la plus grande introduction en bourse de l'histoire

SpaceX est sous le feu des projecteurs des investisseurs et du grand public depuis des années grâce à ses lancements de fusées réutilisables, l'expansion du réseau satellitaire Starlink et, bien sûr, son fondateur Elon Musk. Cependant, rien dans les 24 ans d'histoire de l'entreprise ne peut rivaliser avec l'IPO (introduction en bourse) très attendue. L'entreprise prévoit de lever un total de 75 milliards de dollars en évaluant ses 555,6 millions d'actions à 135 dollars chacune, ce qui en fait la plus grande IPO de l'histoire. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cet accord devrait faire d'Elon Musk le premier trillionnaire au monde. SpaceX fera ses débuts à la bourse NASDAQ, et une fois la cotation officielle annoncée, le cours des actions sera suivi en temps réel. Les analystes financiers et les grands médias comme Bloomberg et CNBC couvrent ce processus en direct, surveillant attentivement chaque mouvement du marché.

Le rapport S-1 de l'entreprise a révélé des chiffres surprenants. Par exemple, bien que SpaceX ait généré plus de 18 milliards de dollars de revenus en 2025, elle a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars. Cela fait partie d'une perte totale de 37 milliards de dollars subie depuis la création de l'entreprise. Néanmoins, Elon Musk conserve le contrôle total, détenant 85,1 % des droits de vote de l'entreprise.

Cette IPO est une opportunité financière majeure non seulement pour Musk, mais aussi pour les employés de l'entreprise. Le New York Times rapporte qu'à la suite de cette introduction en bourse, près de 4 400 employés de SpaceX pourraient devenir millionnaires. Actuellement, toute l'attention est portée sur le moment de l'entrée sur le marché et son rôle futur dans le monde de la technologie.