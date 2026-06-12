Elon Musk devient le premier trillionnaire au monde après l'IPO de SpaceX

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Elon Musk devient le premier trillionnaire au monde après l'IPO de SpaceX

Selon Bloomberg News, Elon Musk est officiellement devenu le premier trillionnaire au monde suite à l'entrée en bourse réussie de SpaceX vendredi. Avant l'IPO, les actions de la société aérospatiale étaient évaluées à 135 dollars chacune, portant la participation de Musk à environ 860 milliards de dollars. Grâce à ses parts dans Tesla et à la forte hausse des actions SpaceX après le début des échanges, la fortune du magnat de la technologie a dépassé les 1 000 milliards de dollars sur le papier. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

L'accession de Musk au statut de trillionnaire coïncide avec une période d'influence politique et sociale maximale. Il a dépensé environ 300 millions de dollars pour la campagne électorale de Donald Trump en 2024 et a ensuite commencé à diriger le "Department of Government Efficiency" au sein de la nouvelle administration. Cependant, ses décisions concernant la dissolution potentielle de départements entiers comme l'USAID font l'objet de vives critiques de la part du public et des experts en santé.

La fortune de Musk devrait encore augmenter. L'année dernière, les actionnaires de Tesla ont approuvé un plan de rémunération pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, sous réserve d'atteindre certains objectifs opérationnels. Bien que son milliard d'actions SpaceX ne puisse être vendu avant l'établissement d'une colonie humaine sur Mars, Musk a la possibilité d'emprunter des milliards en espèces en utilisant ces actions comme garantie.

Bien que SpaceX soit désormais une société cotée en bourse, Elon Musk conserve un contrôle absolu. Il détient plus de 80 % des droits de vote, choisit personnellement le conseil d'administration et a structuré l'entreprise de manière à limiter toute contestation juridique. Cela lui confère un pouvoir illimité dans sa quête pour dominer le plus grand marché de l'industrie spatiale.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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