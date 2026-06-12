Google poursuit un groupe de cybercriminels chinois accusé de fraude

Google a déposé une plainte pour démanteler l'infrastructure derrière une opération de cybercriminalité majeure alimentée par l'IA. Vendredi, le géant de la technologie a annoncé avoir déposé une plainte contre un réseau de cybercriminalité chinois connu sous le nom d'Outsider Enterprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Google, le groupe a utilisé des messages texte frauduleux générés par IA, usurpant l'identité de Google et d'autres marques connues, pour voler les mots de passe et les numéros de carte de crédit des utilisateurs. Outsider Enterprise a escroqué des centaines de milliers de victimes à ce jour, avec des dommages estimés à des millions de dollars.

Au cours de ses activités, le groupe a utilisé 9 000 faux sites web et près d'un million de domaines frauduleux. Rien qu'en deux semaines en mai de cette année, plus de 2,5 millions de messages ont été envoyés aux utilisateurs d'Android. Les représentants de Google ont noté qu'au cours de cette période, 55 000 signalements de spam ont été reçus de la part des utilisateurs, soit plus de deux signalements par minute.

L'entreprise utilise des "outils anti-fraude basés sur l'IA" pour lutter contre ces menaces. Cette technologie permet de détecter les appels et messages suspects et d'avertir les utilisateurs. En conséquence, plus de 10 milliards de messages frauduleux sont bloqués chaque mois.

Google collabore actuellement avec des opérateurs tels qu'AT&T, T-Mobile et Verizon pour stopper ces cyberattaques. Une coordination avec le FBI est également en cours concernant cette affaire, bien que les forces de l'ordre n'aient pas encore fait de commentaire officiel.