Trafic record sur la plateforme Robinhood après les débuts boursiers de SpaceX

·29·Technologie
Trafic record sur la plateforme Robinhood après les débuts boursiers de SpaceX

Suite aux débuts historiques de SpaceX sur le marché public vendredi, la plateforme de trading Robinhood a enregistré des chiffres records en termes de flux d'utilisateurs. L'entreprise a annoncé sur sa page officielle du réseau social X qu'en raison de la charge élevée, certains clients ont rencontré des retards et des interruptions lors des transactions, mais la plateforme a réussi à rétablir rapidement ses opérations. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les actions de SpaceX ont commencé à être négociées sur la bourse Nasdaq vers 11h47, heure de l'Est des États-Unis. Dès le début des échanges, le cours de l'action a augmenté de près de 11 %. Cela a porté la capitalisation de l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars et Elon Musk est officiellement devenu le premier trillionaire au monde.

Selon les données du Nasdaq, près de 263 millions d'actions ont été échangées en seulement une heure, ce qui signifie que 42 milliards de dollars de titres SpaceX ont changé de mains. Une telle activité sans précédent a provoqué une grande agitation sur les marchés financiers.

Il est à noter que SpaceX n'a mis en vente que 4 % de ses actions lors de son processus d'IPO. Cela crée les conditions d'une forte volatilité du cours de l'action au cours de la période initiale en tant qu'entreprise publique.

SpaceXRobinhoodElon MuskNasdaqIPO
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Mistral AI pourrait lever de nouveaux investissements avec une valorisation de 20 milliards d'eurosMistral AI pourrait lever de nouveaux investissements avec une valorisation de 20 milliards d'eurosAujourd'hui, 18:00Perquisition dans les bureaux de SamsungPerquisition dans les bureaux de SamsungAujourd'hui, 18:00Kioxia dépasse brièvement Toyota et devient le leader au JaponKioxia dépasse brièvement Toyota et devient le leader au JaponAujourd'hui, 17:52SpaceX lance avec succès la fusée Falcon 9 pour la 27e foisSpaceX lance avec succès la fusée Falcon 9 pour la 27e foisAujourd'hui, 17:22Internet haut débit en Russie : 16 satellites supplémentaires lancésInternet haut débit en Russie : 16 satellites supplémentaires lancésAujourd'hui, 17:22Google poursuit un groupe de cybercriminels chinois accusé de fraudeGoogle poursuit un groupe de cybercriminels chinois accusé de fraudeAujourd'hui, 17:20
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts