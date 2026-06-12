Trafic record sur la plateforme Robinhood après les débuts boursiers de SpaceX

Suite aux débuts historiques de SpaceX sur le marché public vendredi, la plateforme de trading Robinhood a enregistré des chiffres records en termes de flux d'utilisateurs. L'entreprise a annoncé sur sa page officielle du réseau social X qu'en raison de la charge élevée, certains clients ont rencontré des retards et des interruptions lors des transactions, mais la plateforme a réussi à rétablir rapidement ses opérations. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les actions de SpaceX ont commencé à être négociées sur la bourse Nasdaq vers 11h47, heure de l'Est des États-Unis. Dès le début des échanges, le cours de l'action a augmenté de près de 11 %. Cela a porté la capitalisation de l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars et Elon Musk est officiellement devenu le premier trillionaire au monde.

Selon les données du Nasdaq, près de 263 millions d'actions ont été échangées en seulement une heure, ce qui signifie que 42 milliards de dollars de titres SpaceX ont changé de mains. Une telle activité sans précédent a provoqué une grande agitation sur les marchés financiers.

Il est à noter que SpaceX n'a mis en vente que 4 % de ses actions lors de son processus d'IPO. Cela crée les conditions d'une forte volatilité du cours de l'action au cours de la période initiale en tant qu'entreprise publique.