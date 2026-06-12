Kioxia dépasse brièvement Toyota et devient le leader au Japon

Kioxia, l'un des principaux fabricants mondiaux de mémoire flash NAND, a dépassé la capitalisation boursière de Toyota Motor Corporation lors des échanges du 12 juin, devenant ainsi l'entreprise la plus valorisée du Japon. Cet événement est entré dans l'histoire comme un remplacement temporaire du géant automobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les médias japonais, la capitalisation de Kioxia a dépassé les 44 000 milliards de yens (environ 300 milliards de dollars) au cours des échanges. À ce moment-là, la valeur de Toyota était estimée à près de 43 000 milliards de yens. Bien que cette avance n'ait pas duré longtemps et que Toyota ait repris sa place, cette situation est considérée comme un signal important pour le marché boursier japonais.

Les analystes attribuent la croissance rapide des actions de Kioxia au boom actuel entourant les technologies AI. Le développement des services AI comme ChatGPT, des plateformes cloud et des grands centres de données augmente considérablement la demande en dispositifs de mémoire, devenant une source majeure de revenus pour les fabricants de stockage NAND.

Kioxia a été créée en 2018 à la suite de la scission de l'activité de fabrication de mémoire de Toshiba. Il convient de noter que la croissance du secteur technologique est observée dans le monde entier — auparavant, le fabricant d'équipements de lithographie ASML était également devenu la marque la plus valorisée d'Europe.