L'expansion accélérée de l'Univers confirmée par les supernovas de type Ia

·22·Technologie
L'expansion accélérée de l'Univers confirmée par les supernovas de type Ia

Une équipe de chercheurs de l'Université de Southampton a réexaminé de manière indépendante une étude controversée publiée en 2025 dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les travaux précédents suggéraient que si l'âge des populations stellaires était pris en compte, le modèle de l'expansion accélérée de l'Univers pourrait ne pas être nécessaire. Cependant, de nouvelles analyses ont montré que même en tenant compte de variables supplémentaires, y compris les propriétés des galaxies, les données d'observation restent conformes au modèle d'accélération. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les supernovas de type Ia servent de "chandelles standards" en cosmologie. Comme leur luminosité est presque uniforme, les scientifiques utilisent ces objets pour mesurer les distances à l'échelle cosmique. C'est sur la base de ces étoiles que l'expansion accélérée de l'Univers a été prouvée à la fin des années 1990, une découverte qui a valu le prix Nobel de physique en 2011.

Selon un point de vue critique avancé par des scientifiques de l'Université Yonsei, la dépendance de la luminosité des supernovas par rapport à l'âge de leurs galaxies hôtes pourrait simplement simuler un effet d'accélération. Cette théorie remettait en question le concept d'énergie noire. Cependant, les chercheurs de Southampton ont découvert que les travaux critiques originaux ne tenaient pas pleinement compte des données.

De nouvelles analyses ont montré que l'âge des populations stellaires affecte effectivement les propriétés des supernovas, mais cet effet n'est pas assez fort pour expliquer la dynamique de l'Univers sans énergie noire. Après que les chercheurs ont recalculé la masse des galaxies et les environnements stellaires, les conclusions suggérant que l'expansion de l'Univers ralentit n'ont pas été confirmées.

Néanmoins, les scientifiques soulignent que de tels débats scientifiques sont méthodologiquement utiles. Ces "tests de résistance" aident à améliorer la précision des mesures cosmologiques et à affiner les modèles de standardisation des supernovas. Actuellement, le consensus scientifique reste inchangé : l'expansion accélérée de l'Univers est l'explication scientifique la plus solide.

UniversAstronomiePhysiquePrix NobelRecherche
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La présidente de SpaceX évoque une possible fusion avec TeslaLa présidente de SpaceX évoque une possible fusion avec TeslaAujourd'hui, 19:21IPO de SpaceX : La plus grande introduction en bourse de l'histoire et le nouveau record de MuskIPO de SpaceX : La plus grande introduction en bourse de l'histoire et le nouveau record de MuskHier, 18:57Elon Musk : J'avais donné moins de 10 % de chances de succès à SpaceXElon Musk : J'avais donné moins de 10 % de chances de succès à SpaceXHier, 18:52Les actions SpaceX grimpent de 30 % : l'entreprise parmi les six plus valorisées aux États-UnisLes actions SpaceX grimpent de 30 % : l'entreprise parmi les six plus valorisées aux États-UnisHier, 18:29Ubtech présente les premiers robots émotionnels hyperréalistes au mondeUbtech présente les premiers robots émotionnels hyperréalistes au mondeHier, 18:28Une IA développée pour prédire le risque de mortalité dans le syndrome coronarien aiguUne IA développée pour prédire le risque de mortalité dans le syndrome coronarien aiguHier, 18:26
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts