Une équipe de chercheurs de l'Université de Southampton a réexaminé de manière indépendante une étude controversée publiée en 2025 dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les travaux précédents suggéraient que si l'âge des populations stellaires était pris en compte, le modèle de l'expansion accélérée de l'Univers pourrait ne pas être nécessaire. Cependant, de nouvelles analyses ont montré que même en tenant compte de variables supplémentaires, y compris les propriétés des galaxies, les données d'observation restent conformes au modèle d'accélération. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les supernovas de type Ia servent de "chandelles standards" en cosmologie. Comme leur luminosité est presque uniforme, les scientifiques utilisent ces objets pour mesurer les distances à l'échelle cosmique. C'est sur la base de ces étoiles que l'expansion accélérée de l'Univers a été prouvée à la fin des années 1990, une découverte qui a valu le prix Nobel de physique en 2011.

Selon un point de vue critique avancé par des scientifiques de l'Université Yonsei, la dépendance de la luminosité des supernovas par rapport à l'âge de leurs galaxies hôtes pourrait simplement simuler un effet d'accélération. Cette théorie remettait en question le concept d'énergie noire. Cependant, les chercheurs de Southampton ont découvert que les travaux critiques originaux ne tenaient pas pleinement compte des données.

De nouvelles analyses ont montré que l'âge des populations stellaires affecte effectivement les propriétés des supernovas, mais cet effet n'est pas assez fort pour expliquer la dynamique de l'Univers sans énergie noire. Après que les chercheurs ont recalculé la masse des galaxies et les environnements stellaires, les conclusions suggérant que l'expansion de l'Univers ralentit n'ont pas été confirmées.

Néanmoins, les scientifiques soulignent que de tels débats scientifiques sont méthodologiquement utiles. Ces "tests de résistance" aident à améliorer la précision des mesures cosmologiques et à affiner les modèles de standardisation des supernovas. Actuellement, le consensus scientifique reste inchangé : l'expansion accélérée de l'Univers est l'explication scientifique la plus solide.