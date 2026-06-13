L'intelligence artificielle découvre de nouveaux antibiotiques contre les superbactéries

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L'intelligence artificielle découvre de nouveaux antibiotiques contre les superbactéries

L'intelligence artificielle devient un outil révolutionnaire dans le développement d'antibiotiques. Si, il y a quelques années, les réseaux de neurones n'étaient utilisés que pour rechercher des molécules prometteuses, ils aident désormais à comprendre les mécanismes d'action des nouveaux médicaments. Cela pourrait accélérer considérablement la création de nouveaux traitements à une époque où les bactéries résistantes aux médicaments se propagent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Une équipe dirigée par Jonathan Stokes de l'Université McMaster a testé près de 10 000 composés contre Escherichia coli et a identifié un nouvel antibiotique appelé entérololine. Les chercheurs ont utilisé le système DiffDock, créé par l'experte du MIT Regina Barzilay, pour prouver que cette substance n'affecte que les agents pathogènes sans nuire à la microflore bénéfique. L'algorithme a prédit avec quelles protéines la molécule interagit, permettant une réduction significative des expériences en laboratoire.

La recherche de nouveaux antibiotiques est actuellement une question très urgente. On estime que d'ici 2050, les infections résistantes aux médicaments pourraient causer 39 millions de décès dans le monde. Comme il s'agit d'un domaine coûteux et peu rentable pour les entreprises pharmaceutiques, l'intelligence artificielle sert de solution clé pour réduire les coûts et accélérer le processus.

Auparavant, l'équipe du MIT avait découvert l'antibiotique halicine à l'aide du système Chemprop. De son côté, le système APEX, dirigé par Cesar de la Fuente de l'Université de Pennsylvanie, a analysé plus de 10 millions de molécules protéiques et a trouvé plus de 37 000 antibiotiques potentiels. Il est intéressant de noter que certains d'entre eux ont été trouvés dans des protéines de plantes anciennes et d'animaux disparus, attaquant les bactéries modernes de manière totalement inédite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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