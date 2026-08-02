SpaceX construit une grande centrale à gaz pour ses centres de données

SpaceX, la société appartenant à Elon Musk, a annoncé qu'elle démantèlerait complètement d'ici juillet 2027 les 69 turbines à gaz alimentant les centres de données d'intelligence artificielle xAI près de Memphis. Ce projet d'infrastructure continue d'attirer l'attention du public et des juristes en raison de préoccupations environnementales et de sécurité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, les turbines à gaz contestées continueront de fonctionner pendant encore un an jusqu'à l'achèvement d'une nouvelle centrale à gaz permanente. La capacité totale de la nouvelle centrale prévue devrait atteindre 1,2 gigawatts. Les équipements actuellement utilisés sont situés dans l'État du Mississippi, près de la frontière du Tennessee, et leur activité suscite les protestations d'écologistes et de militants locaux.

Conflits environnementaux et procédures judiciaires

La question de l'utilisation de ces turbines a déjà fait l'objet de procédures judiciaires. En particulier, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et le Southern Environmental Law Center accusent la société xAI d'exploiter des équipements sans les autorisations nécessaires. De son côté, l'entreprise affirme qu'aucune licence distincte n'est requise puisque les turbines sont installées sur des plates-formes de transport spéciales.

Cependant, selon les réglementations fédérales américaines, de tels dispositifs d'une certaine puissance utilisés sur une base permanente doivent obligatoirement obtenir une licence, quel que soit leur mode d'installation. Selon les estimations des experts, les équipements actuels peuvent rejeter chaque an dans l'atmosphère plus de 2 000 tonnes d'oxydes d'azote (NOx) contribuant à la formation de smog.

Malgré cela, en juillet de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis a soutenu la position de SpaceX dans ce litige. L'agence a déclaré que l'activité de ces équipements est étroitement liée aux questions de sécurité nationale, économique et énergétique du pays.

Plans énergétiques futurs

La nouvelle centrale à gaz qui sera construite consistera en 41 turbines à gaz d'une puissance allant de 16,48 à 50 mégawatts. En se basant sur les documents soumis pour l'obtention de licence, on peut dire que ces dispositifs diffèrent fondamentalement de ceux utilisés actuellement et répondent aux exigences modernes.

À titre d'information, Elon Musk avait auparavant également acquis la société APR Energy, spécialisée dans les centrales à gaz mobiles. Cependant, selon les sources disponibles, les équipements de cette entreprise ne seront pas inclus dans le nouveau complexe. Cela pourrait indiquer la mise en œuvre future d'autres grands projets énergétiques.