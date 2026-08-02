Le nouveau modèle Astra d'OpenAI réalise des dizaines de percées en mathématiques

OpenAI, l'une des principales entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement présenté sa nouvelle génération de famille d'intelligence artificielle appelée Astra. Selon ixbt.com, la version interne du système a résolu avec succès dix problèmes complexes et ouverts en mathématiques et en informatique théorique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la déclaration de l'entreprise, ces problèmes résistent à la communauté scientifique depuis au moins dix ans, et souvent bien plus longtemps. Le modèle Astra a trouvé des solutions dans des domaines tels que la géométrie de grande dimension, la théorie des codes, la théorie des groupes, la complexité du calcul quantique, la cryptographie sur réseau et la combinatoire extrémale.

Percées scientifiques et leur contenu

Parmi les résultats obtenus par le modèle Astra figurent plusieurs problèmes scientifiques complexes. En particulier, le système a réussi pour la première fois à construire explicitement un groupe non sofique, a réfuté la conjecture de rigidité de Conne et a prouvé le théorème quantique de la répétition parallèle.

Le modèle a également prouvé la conjecture du volume d'Ehrhart et a réussi à améliorer la borne supérieure générale de la densité d'empilement de sphères pour la première fois depuis 1978. OpenAI souligne que les arguments mathématiques pour toutes les preuves ont été développés de manière entièrement indépendante par l'intelligence artificielle.

Processus de recherche et coûts financiers

Une fois que le nouveau modèle a effectué tous les calculs, les chercheurs ont formalisé les résultats sous forme d'articles scientifiques. Actuellement, le système Astra lui-même a formalisé chaque preuve dans le langage de vérification formelle Lean, permettant de vérifier automatiquement leur exactitude mathématique.

L'entreprise a indiqué qu'environ 2 000 dollars de ressources de calcul basées sur la tarification de l'API Sol ont été nécessaires pour trouver ces solutions. OpenAI a également publié l'ensemble des certificats et la description du processus de raisonnement.

Bien qu'Astra ait réalisé de sérieuses avancées en mathématiques, l'entreprise a reconnu que le modèle n'a pas pu résoudre les tâches de la célèbre liste des « Problèmes du prix du millénaire ». Chacun de ces sept problèmes importants est assorti d'une récompense d'un million de dollars et attend toujours sa solution.

Néanmoins, les experts considèrent les résultats obtenus comme un pas de géant vers le développement de systèmes de raisonnement scientifique. Cependant, toutes les preuves présentées doivent encore être entièrement et minutieusement vérifiées par la communauté scientifique.

OpenAI a également abordé une autre question importante. Si les arguments mathématiques sont créés par une intelligence artificielle à part entière, il est incorrect d'attribuer la paternité de tels résultats à des humains. Les chercheurs se sont uniquement occupés de la préparation des manuscrits et de la formalisation des preuves, tandis que les solutions principales ont été fournies directement par le modèle Astra.