Le nouveau modèle Astra d'OpenAI réalise des dizaines de percées en mathématiques

·24·Technologie
Le nouveau modèle Astra d'OpenAI réalise des dizaines de percées en mathématiques

OpenAI, l'une des principales entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement présenté sa nouvelle génération de famille d'intelligence artificielle appelée Astra. Selon ixbt.com, la version interne du système a résolu avec succès dix problèmes complexes et ouverts en mathématiques et en informatique théorique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la déclaration de l'entreprise, ces problèmes résistent à la communauté scientifique depuis au moins dix ans, et souvent bien plus longtemps. Le modèle Astra a trouvé des solutions dans des domaines tels que la géométrie de grande dimension, la théorie des codes, la théorie des groupes, la complexité du calcul quantique, la cryptographie sur réseau et la combinatoire extrémale.

Percées scientifiques et leur contenu

Parmi les résultats obtenus par le modèle Astra figurent plusieurs problèmes scientifiques complexes. En particulier, le système a réussi pour la première fois à construire explicitement un groupe non sofique, a réfuté la conjecture de rigidité de Conne et a prouvé le théorème quantique de la répétition parallèle.

Le modèle a également prouvé la conjecture du volume d'Ehrhart et a réussi à améliorer la borne supérieure générale de la densité d'empilement de sphères pour la première fois depuis 1978. OpenAI souligne que les arguments mathématiques pour toutes les preuves ont été développés de manière entièrement indépendante par l'intelligence artificielle.

Processus de recherche et coûts financiers

Une fois que le nouveau modèle a effectué tous les calculs, les chercheurs ont formalisé les résultats sous forme d'articles scientifiques. Actuellement, le système Astra lui-même a formalisé chaque preuve dans le langage de vérification formelle Lean, permettant de vérifier automatiquement leur exactitude mathématique.

L'entreprise a indiqué qu'environ 2 000 dollars de ressources de calcul basées sur la tarification de l'API Sol ont été nécessaires pour trouver ces solutions. OpenAI a également publié l'ensemble des certificats et la description du processus de raisonnement.

Bien qu'Astra ait réalisé de sérieuses avancées en mathématiques, l'entreprise a reconnu que le modèle n'a pas pu résoudre les tâches de la célèbre liste des « Problèmes du prix du millénaire ». Chacun de ces sept problèmes importants est assorti d'une récompense d'un million de dollars et attend toujours sa solution.

Néanmoins, les experts considèrent les résultats obtenus comme un pas de géant vers le développement de systèmes de raisonnement scientifique. Cependant, toutes les preuves présentées doivent encore être entièrement et minutieusement vérifiées par la communauté scientifique.

OpenAI a également abordé une autre question importante. Si les arguments mathématiques sont créés par une intelligence artificielle à part entière, il est incorrect d'attribuer la paternité de tels résultats à des humains. Les chercheurs se sont uniquement occupés de la préparation des manuscrits et de la formalisation des preuves, tandis que les solutions principales ont été fournies directement par le modèle Astra.

OpenAIAstraIntelligence ArtificielleMathématiquesTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX construit une grande centrale à gaz pour ses centres de donnéesSpaceX construit une grande centrale à gaz pour ses centres de donnéesAujourd'hui, 01:28Un tribunal rejette la demande de xAI visant à suspendre l'interdiction des applications de type nudifyUn tribunal rejette la demande de xAI visant à suspendre l'interdiction des applications de type nudifyAujourd'hui, 01:23Le YouTuber Henk Green admet sa dépendance à l'intelligence artificielleLe YouTuber Henk Green admet sa dépendance à l'intelligence artificielleAujourd'hui, 00:50Citizen présente de nouvelles montres qui ne nécessitent ni batterie ni rechargeCitizen présente de nouvelles montres qui ne nécessitent ni batterie ni rechargeAujourd'hui, 00:29Nouvelle ère sur le marché des smartphones : la location remplace l'achatNouvelle ère sur le marché des smartphones : la location remplace l'achatHier, 23:56Un nouveau réacteur nucléaire raccordé au réseau national en ChineUn nouveau réacteur nucléaire raccordé au réseau national en ChineHier, 23:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement