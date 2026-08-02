Un tribunal rejette la demande de xAI visant à suspendre l'interdiction des applications de type nudify

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Un tribunal rejette la demande de xAI visant à suspendre l'interdiction des applications de type nudify

La loi interdisant les applications qui utilisent l'AI pour déshabiller des photos reste en vigueur dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. Selon NBC News, un juge fédéral a rejeté la requête de xAI visant à suspendre temporairement cette restriction, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans sa décision, le juge de district américain Donovan Frank s'est intéressé non seulement au fond de la loi, mais aussi au calendrier de la démarche de xAI. Le juge a souligné que l'entreprise avait demandé une injonction provisoire près de trois mois après la signature de la loi, c'est-à-dire seulement trois jours avant son entrée en vigueur.

« Un tel retard indique que le niveau de préjudice n'est ni exceptionnel ni urgent », a écrit le juge dans sa décision. Cette décision ne signifie pas la fin de la procédure judiciaire engagée par xAI contre l'interdiction, mais elle garantit que la loi restera en vigueur pendant toute la durée des poursuites.

Détails de la loi et position de xAI

Dans sa plainte, xAI a souligné qu'il s'agissait de la première interdiction de ce type appliquée aux États-Unis et que ses règles étaient excessivement larges. Selon les représentants de l'entreprise, il existe des mesures alternatives beaucoup plus douces pour atteindre ces mêmes objectifs.

Rappelons qu'au début de l'année, sur le réseau social X, appartenant à Elon Musk, des utilisateurs avaient diffusé de fausses images à caractère sexuel créées sans consentement à l'aide du chatbot Grok de xAI. Cette situation avait provoqué l'indignation publique et entraîné de nombreuses enquêtes et restrictions.

xAITribunalIntelligence ArtificielleMinnesotaElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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