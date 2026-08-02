Le YouTuber Henk Green admet sa dépendance à l'intelligence artificielle

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Le YouTuber Henk Green admet sa dépendance à l'intelligence artificielle

Le célèbre écrivain, humoriste et créateur de la chaîne YouTube comptant 3,2 millions d'abonnés Henk Green s'est excusé auprès de son public pour sa dépendance croissante envers les chatbots d'intelligence artificielle. Selon ixbt.com, cette polémique a éclaté après l'utilisation par l'auteur d'expressions caractéristiques dans l'une des vidéos publiées sur la chaîne éducative Complexly, ce qui a poussé les spectateurs à supposer que le scénario avait été rédigé à l'aide d'un chatbot. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La forte pression subie lors du processus de préparation des vidéos est à l'origine de ces problèmes. Dans une publication supprimée sur le réseau social X, Henk Green a admis avoir utilisé à la hâte ChatGPT pour rechercher des informations lors de la préparation de cette vidéo. Selon lui, les expressions controversées provenaient en réalité de la réponse d'un invité de l'émission, mais cette situation n'a pas manqué de susciter des critiques publiques.

Critiques et aveux

Par la suite, le blogueur a présenté de sincères excuses sur la plateforme Reddit, exprimant ses regrets d'avoir déçu les attentes de beaucoup et annonçant que cette situation impacterait le volume de production de contenu à l'avenir. Green a souligné qu'il n'avait utilisé ChatGPT que pour trouver des articles scientifiques et des sources liées aux sujets étudiés, le texte et les idées principales restant entièrement les siens.

Néanmoins, il a jugé légitimes les critiques lui reprochant d'avoir « dilué » son travail créatif. Le blogueur n'a pas caché qu'il n'était pas un ennemi juré de l'intelligence artificielle, mais qu'il s'inquiétait de l'impact de cette technologie sur le changement climatique ainsi que de la concentration rapide du pouvoir économique entre les mains des grandes entreprises.

Projets futurs et conclusions

Selon Green, ce qui l'effraie le plus est de perdre le contact avec les êtres humains. Il a noté qu'il n'avait pas su contrôler ses actions impulsives en travaillant avec les systèmes d'intelligence artificielle et qu'il souhaitait maintenir une transparence totale dans son processus créatif à l'avenir.

Actuellement, l'auteur prévoit de réduire temporairement ou de suspendre la fréquence de publication de vidéos sur ses chaînes YouTube. Il a l'intention de tourner davantage de vidéos nécessitant une approche plus personnelle, dotées d'un contenu profond et préparées sans aucun scénario.

« Le plus important est que je dois comprendre que le niveau de dopamine que je reçois en interagissant avec les grands modèles de langage n'est pas sain pour moi et pour le monde », a conclu Henk Green.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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