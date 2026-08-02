Arsenal écrase Gérone en match de préparation

Le club londonien d'Arsenal a disputé son premier match de préparation estivale face à l'équipe espagnole de Gérone, s'imposant nettement sur le score de 4-1. Selon GOAL.com, cette rencontre a été une excellente occasion pour les hommes de Mikel Arteta de tester leur jeu offensif et les ressources de leur effectif, tandis que les prestations des nouvelles recrues ont suscité un grand intérêt chez les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'un des faits marquants de la rencontre a été les débuts de Christos Tzolis, la nouvelle recrue achetée pour 34 millions de livres sterling. L'ailier grec, arrivé du Club Bruges, a rapidement montré qu'il pouvait s'adapter aux exigences tactiques de Mikel Arteta. Son activité sur le terrain et son style de pressing haut ont encore renforcé le potentiel offensif de l'équipe.

Le jeu brillant des débutants et des jeunes talents

Christos Tzolis a joué un rôle clé dans le deuxième but de l'équipe. Récupérant le ballon au milieu de terrain, l'ailier a décoché une frappe tranchante près de la surface adverse, et le ballon a fini au fond des filets après avoir été dévié par un défenseur. Ce but a clairement démontré que le nouveau joueur s'intègre rapidement dans le jeu de l'équipe.

Cependant, le véritable héros de la rencontre a été Max Dowman, un jeune produit de l'académie âgé de 16 ans. Il a impressionné les experts par sa maturité sur le terrain. Le jeune talent a fait preuve de technique en début de match pour offrir une passe décisive à Kai Havertz, permettant d'ouvrir le score. Au début de la seconde période, après qu'Arnau Martínez eut réduit l'écart pour Gérone, Max Dowman a lui-même inscrit un superbe but pour restaurer l'avantage.

Les projets futurs de l'équipe d'Arteta

Au cours du match, les joueurs expérimentés ont également eu l'occasion de briller. Notamment, Gabriel Jesus a fait preuve de vigilance dans la surface de réparation suite à un centre de Ben White, marquant ainsi le nouveau but de son équipe. Ce but a mis fin, du moins temporairement, aux interrogations concernant l'avenir de l'attaquant.

Mikel Arteta a également donné du temps de jeu à de jeunes espoirs de l'académie tels que Marley Salmon, Andre Harriman-Annus et Sedax O'Neil au cours de la rencontre. Cela a démontré que le banc d'Arsenal est suffisamment solide et qu'une attention constante est accordée aux jeunes. Un tel départ en préparation estivale offre un avantage psychologique important aux Londoniens avant une saison difficile à venir.