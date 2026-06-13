Les actions SpaceX grimpent de 19 % : Le premier trillionnaire au monde est apparu

SpaceX a réussi ses débuts en tant que société cotée en bourse. À l'ouverture des transactions sur le Nasdaq, le prix de l'action a grimpé à 150 dollars, soit près de 11 % de plus que le prix de l'IPO de jeudi (135 dollars). Au cours de la journée, l'action a atteint 176 dollars, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à près de 2,3 trillions de dollars, avant de se stabiliser à 159,75 dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Bloomberg, la demande pour les actions SpaceX a dépassé l'offre par 4. Cela signifie que de nombreux investisseurs institutionnels qui n'ont pas pu obtenir d'actions directement lors de l'IPO les achètent désormais sur le marché libre. De plus, le fait que seulement 4 % des actions soient en circulation libre, le reste étant détenu par les premiers investisseurs et les employés, contribue également à la hausse des prix.

L'entreprise a réussi à modifier les règles d'inclusion pour des indices comme le Nasdaq 100. Désormais, SpaceX sera ajouté à ces indices en quelques jours seulement au lieu de plusieurs mois. Cela accélère le processus d'achat automatique par les grands fonds. La plateforme Robinhood a signalé un trafic record sur son système après les débuts de SpaceX.

Ce début est devenu l'un des rendements les plus importants de l'histoire du capital-risque. Par exemple, l'investissement de 600 millions de dollars du Founders Fund a dépassé les 50 milliards de dollars. La part d'Andreessen Horowitz est évaluée à plus de 10 milliards et celle de Sequoia Capital à plus de 20 milliards de dollars. Surtout, le prix de l'action atteignant 150 dollars a fait du fondateur Elon Musk le premier trillionnaire au monde.

Selon The New York Times, environ 4 400 employés actuels et anciens de SpaceX devraient devenir millionnaires grâce aux actions, et 400 devraient devenir centimillionnaires (possédant plus de 100 millions de dollars). Cela a été noté comme un événement historique pour le monde de la technologie.