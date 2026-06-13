Un photon — deux produits : Un réacteur solaire transforme le CO2 et les déchets en matières premières

Des scientifiques de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni ont présenté une technologie capable de résoudre deux problèmes environnementaux simultanément. Les chercheurs ont mis au point un réacteur photoélectrochimique autonome fonctionnant à l'énergie solaire, sans nécessiter de raccordement au réseau électrique. L'originalité de l'appareil réside dans sa capacité à réaliser deux réactions chimiques à la fois en utilisant l'énergie d'un seul photon solaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouvel appareil convertit le dioxyde de carbone (CO2) et les déchets de biomasse en composés chimiques précieux requis dans les industries du plastique, des peintures, du textile et de la pharmacie. Comme la molécule de CO2 est très stable, son traitement nécessite généralement des températures élevées ou de grandes quantités d'électricité. Les scientifiques britanniques ont résolu ce problème grâce à un réacteur à deux chambres qui n'a pas besoin de source d'alimentation externe.

Dans la première chambre du réacteur, la lumière du soleil frappe une photoanode spéciale composée de nitrure de carbone et d'oxyde de tungstène. Ici, le HMFA, un produit de dégradation des déchets de bois et agricoles, est traité. Le résultat est la formation, avec une efficacité de 95 %, du monomère nécessaire à la production de plastiques biodégradables. Parallèlement, les électrons libérés passent dans la deuxième chambre, convertissant le CO2 en formiate, un dérivé de l'acide formique.

Un autre avantage de cette technologie est son faible coût. Contrairement à de nombreux systèmes expérimentaux, ce réacteur utilise des matériaux courants et bon marché au lieu de métaux précieux comme le platine ou l'iridium. Les scientifiques ont développé une méthode d'électrodéposition spéciale pour atteindre une efficacité élevée sans éléments rares. Les analyses ont montré que l'empreinte carbone de l'appareil est pratiquement nulle.

Les auteurs du projet estiment qu'à l'avenir, de tels systèmes modulaires pourront être installés à proximité des entreprises industrielles et des complexes agricoles. Cela permettra aux entreprises de transformer leurs émissions de CO2 et leurs déchets biologiques en produits à valeur commerciale directement sur site. Si la technologie s'avère viable à l'échelle industrielle, elle devrait devenir un outil important pour atteindre la neutralité carbone mondiale.