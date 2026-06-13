Andrew Yang : La prochaine grande opportunité de startup réside dans la réduction du coût de la vie

·1·Technologie
Andrew Yang : La prochaine grande opportunité de startup réside dans la réduction du coût de la vie

L'entrepreneur et ancien candidat à la présidence des États-Unis, Andrew Yang, a présenté sa théorie sur la prochaine grande opportunité dans le monde des startups. Selon lui, l'accent ne devrait pas être mis sur le profit, mais sur le fait de redonner de l'argent aux consommateurs. Yang a souligné qu'il s'était inspiré de Cost Plus Drugs, un projet fondé par Mark Cuban qui vend des médicaments au prix coûtant. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Yang a énuméré les domaines où les gens dépensent le plus d'argent, tels que le logement, l'éducation, la nourriture, le carburant et les communications. En septembre dernier, il a lancé l'opérateur mobile virtuel Noble Mobile, qui propose des services beaucoup moins chers que les entreprises traditionnelles et introduit un système de remboursement pour les clients qui utilisent moins de données. Selon lui, à une époque où l'IA provoque une stagnation des salaires et des suppressions d'emplois, la réduction du coût de la vie deviendra la direction la plus rentable.

Des projets comme Noble Mobile, Light Phone et Misfits Markets sont les premiers exemples d'une nouvelle catégorie d'entreprises où la valeur fondamentale de la startup est de restituer les marges économisées au client. Yang estime qu'une fois que l'IA aura pris en charge de nombreux emplois, les gens commenceront à se soucier de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, et c'est là qu'émergera un marché de services à prix réduits.

Lors de sa campagne électorale de 2020, Andrew Yang a également promu l'idée d'un revenu universel de base (UBI) pour lutter contre le chômage causé par l'IA. Bien qu'il soit sceptique quant à l'efficacité du gouvernement à cet égard, il pense qu'une aide directe peut être apportée aux personnes par le biais des mécanismes du marché. Actuellement, Noble Mobile compte des milliers de clients et génère des millions de dollars de revenus.

Andrew YangStartupIANoble MobileTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

100 millions d'espèces et mille milliards de gènes : Un projet massif pour l'IA médicale lancé100 millions d'espèces et mille milliards de gènes : Un projet massif pour l'IA médicale lancéAujourd'hui, 04:27Une ligne verte apparaît sur l'écran du Google Pixel 9Une ligne verte apparaît sur l'écran du Google Pixel 9Aujourd'hui, 02:29Anthropic désactive ses modèles d'IA les plus puissants suite à des avertissements de sécuritéAnthropic désactive ses modèles d'IA les plus puissants suite à des avertissements de sécuritéAujourd'hui, 02:21Les ingénieurs de Meta comparent les conditions dans la division IA à un « goulag »Les ingénieurs de Meta comparent les conditions dans la division IA à un « goulag »Aujourd'hui, 23:20AMD remplace un processeur Ryzen 9 7950X3D gonflé par peur pour sa réputationAMD remplace un processeur Ryzen 9 7950X3D gonflé par peur pour sa réputationAujourd'hui, 22:58Un photon — deux produits : Un réacteur solaire transforme le CO2 et les déchets en matières premièresUn photon — deux produits : Un réacteur solaire transforme le CO2 et les déchets en matières premièresAujourd'hui, 20:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts