Andrew Yang : La prochaine grande opportunité de startup réside dans la réduction du coût de la vie

L'entrepreneur et ancien candidat à la présidence des États-Unis, Andrew Yang, a présenté sa théorie sur la prochaine grande opportunité dans le monde des startups. Selon lui, l'accent ne devrait pas être mis sur le profit, mais sur le fait de redonner de l'argent aux consommateurs. Yang a souligné qu'il s'était inspiré de Cost Plus Drugs, un projet fondé par Mark Cuban qui vend des médicaments au prix coûtant. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Yang a énuméré les domaines où les gens dépensent le plus d'argent, tels que le logement, l'éducation, la nourriture, le carburant et les communications. En septembre dernier, il a lancé l'opérateur mobile virtuel Noble Mobile, qui propose des services beaucoup moins chers que les entreprises traditionnelles et introduit un système de remboursement pour les clients qui utilisent moins de données. Selon lui, à une époque où l'IA provoque une stagnation des salaires et des suppressions d'emplois, la réduction du coût de la vie deviendra la direction la plus rentable.

Des projets comme Noble Mobile, Light Phone et Misfits Markets sont les premiers exemples d'une nouvelle catégorie d'entreprises où la valeur fondamentale de la startup est de restituer les marges économisées au client. Yang estime qu'une fois que l'IA aura pris en charge de nombreux emplois, les gens commenceront à se soucier de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, et c'est là qu'émergera un marché de services à prix réduits.

Lors de sa campagne électorale de 2020, Andrew Yang a également promu l'idée d'un revenu universel de base (UBI) pour lutter contre le chômage causé par l'IA. Bien qu'il soit sceptique quant à l'efficacité du gouvernement à cet égard, il pense qu'une aide directe peut être apportée aux personnes par le biais des mécanismes du marché. Actuellement, Noble Mobile compte des milliers de clients et génère des millions de dollars de revenus.