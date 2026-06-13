Comment un soudeur de SpaceX est devenu millionnaire : l'histoire de Juan Hernandez

Suite à l'IPO réussie de SpaceX, non seulement les grands investisseurs et Elon Musk, mais aussi les employés ordinaires ont été mis en lumière. Juan Hernandez, un soudeur originaire du Mexique qui gagnait environ $28 de l'heure dans l'entreprise, est devenu l'un de ces employés chanceux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ayant commencé à temps plein en 2015, Hernandez a initialement reçu de SpaceX un paquet d'actions d'une valeur de $10 000. De plus, pendant près de 10 ans, il a régulièrement acheté des titres de l'entreprise avec son salaire. Lorsque SpaceX est entrée en bourse et que le prix de l'action a grimpé à $167, la valeur de ses actifs a dépassé $1 million.

Cette success story est devenue virale après qu'Elon Musk l'a partagée sur les réseaux sociaux. Le programme d'actionnariat salarié de l'entreprise a permis à des milliers de travailleurs de devenir copropriétaires de l'entreprise. La détention à long terme, combinée à la hausse des cours sur le marché libre, a considérablement augmenté leur richesse.

Selon les informations, plus de 4 000 employés actuels et anciens devraient devenir millionnaires en dollars après l'introduction en bourse de SpaceX. Environ 400 autres personnes pourraient détenir des paquets d'actions d'une valeur supérieure à $100 millions grâce au système d'incitation à long terme.

Les débuts de SpaceX au Nasdaq se sont conclus par une forte hausse des cotations. Dès le premier jour de cotation, les actions ont augmenté de 19 %, atteignant $160,95. En conséquence, la valeur marchande de l'entreprise a atteint $2,1 billions, dépassant des géants comme Broadcom et Amazon.