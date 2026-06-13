Zuckerberg admet avoir commis des erreurs dans l'adaptation de Meta à l'IA

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Zuckerberg admet avoir commis des erreurs dans l'adaptation de Meta à l'IA

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a informé ses employés dans une note que le géant des réseaux sociaux a commis des erreurs lors de l'adaptation de ses effectifs aux exigences de l'IA. Zuckerberg investit des centaines de milliards de dollars pour restructurer l'organisation interne autour de cette technologie, reflétant une tendance commune parmi les grandes entreprises technologiques américaines. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans cette note interne, Zuckerberg a souligné la croissance rapide du secteur de l'IA et les défis engendrés par ce boom technologique. « Compte tenu de la complexité des changements, nous avons commis des erreurs, et il est probable que de telles situations se reproduisent à l'avenir », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il se concentrerait sur la garantie d'une stabilité maximale lors des futurs changements organisationnels.

« Je ne veux pas faire de promesses en l'air car le monde change à un rythme que nous ne pouvons pas contrôler », a souligné Zuckerberg. Il a également confirmé que Meta ne prévoit pas de nouveaux licenciements massifs cette année. L'entreprise avait précédemment licencié 10 % de ses effectifs mondiaux et réaffecté 7 000 employés à de nouveaux postes liés à l'IA.

Selon Zuckerberg, la création de nouveaux postes clés a permis d'optimiser les structures des équipes. Cela permet aux employés de revenir à leurs anciens postes si des erreurs surviennent dans certains domaines. Les représentants de Meta ont refusé de commenter cette note suite à une demande de Reuters.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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