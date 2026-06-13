Le FBI construit une ville spéciale pour simuler des cyberattaques

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a dévoilé une ville artificielle couvrant plus de 2 000 mètres carrés sur son campus de Huntsville, en Alabama. Ce projet est conçu pour permettre aux forces de l'ordre de simuler des cyberattaques réelles et de mener des exercices pratiques d'enquête. L'objectif est d'apprendre aux enquêteurs à travailler avec les dernières technologies grand public et d'entreprise dans un environnement sécurisé. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le complexe, baptisé Kinetic Cyber Range, a ouvert ses portes en février 2025 et comprend des maisons entièrement équipées, un hôtel, une station-service, un supermarché, un palais de justice, un hôpital et une centrale électrique. Tous les appareils et systèmes de la ville fonctionnent comme dans la réalité, mais sont strictement contrôlés pour garantir que les attaques simulées ne sortent pas du complexe.

Le complexe dispose également d'un centre de données avec plus de 200 serveurs physiques. Il exécute des systèmes sous Windows et Linux, aidant les enquêteurs à développer des compétences pour mener des recherches et des enquêtes dans des environnements d'entreprise réels. Selon le FBI, plus de 1 400 spécialistes y ont été formés depuis son ouverture.

La ville permet également de simuler des attaques par ransomware et leurs conséquences, comme des situations critiques où les systèmes hospitaliers tombent en panne. Cela apprend aux enquêteurs à prendre les bonnes décisions dans des situations sous haute pression où des vies humaines sont en danger.

En outre, le Kinetic Cyber Range joue un rôle essentiel dans la formation des experts en criminalistique numérique. Les enquêteurs apprennent des méthodes pour contourner les systèmes de sécurité et extraire des données d'appareils fabriqués par des entreprises comme Apple ou Google. Ces outils sont souvent controversés dans le monde de la technologie car ils exploitent des vulnérabilités inconnues des fabricants d'appareils.