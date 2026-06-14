Huawei annonce son grand plan : 200 types de processeurs et 1200 appareils

Huawei a officiellement annoncé aujourd'hui son nouveau programme stratégique — le plan « Hongtu ». Cette initiative à grande échelle vise à couvrir 200 types de puces, 1200 modèles d'appareils et plus de 20 secteurs industriels à travers la Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Grâce à ce plan, l'entreprise vise à étendre considérablement l'écosystème HarmonyOS. Après avoir promu des composants propriétaires pour ses appareils, le géant technologique chinois se concentre désormais sur la popularisation accrue de l'écosystème ouvert HarmonyOS.

Huawei prévoit désormais de passer du soutien à des technologies individuelles à un développement global. L'accent sera mis sur la création de solutions efficaces, l'assistance aux processus de certification et la stimulation des activités commerciales.

Richard Yu, président de la division grand public de Huawei, a déclaré : « Le système d'exploitation ouvert HarmonyOS est devenu une base numérique pour des milliers d'industries. Aujourd'hui, il compte plus de 13 000 développeurs, plus de 140 millions de lignes de code, plus de 3 200 partenaires et plus de 1,3 milliard d'appareils. »