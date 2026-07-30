Karim Adeyemi impressionne ses coéquipiers à Barcelone grâce à sa vitesse

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Karim Adeyemi impressionne ses coéquipiers à Barcelone grâce à sa vitesse

Dès ses premiers jours au sein du club catalan, l'attaquant allemand Karim Adeyemi a bluffé ses coéquipiers par sa vitesse fulgurante et ses capacités physiques. Alors que la préparation d'avant-saison bat son plein, l'intégration de la nouvelle recrue s'accélère, selon Goal.com .

D'après les informations relayées par le média, le défenseur Alejandro Balde a tenu des propos élogieux sur l'arrivée de l'Allemand lors d'une session de questions-réponses sur la chaîne YouTube officielle du club. Actuellement en phase de réathlétisation suite à un programme spécifique, le joueur espagnol de 22 ans a confié s'être rapidement entenda avec Adeyemi.

Vitesse sur le terrain et complicité

Alejandro Balde a souligné que, malgré son arrivée récente, une belle entente s'est déjà créée entre eux. Le défenseur a insisté non seulement sur les qualités humaines de son nouveau coéquipier, mais aussi sur sa pointe de vitesse ahurissante.

Dans son interview, Balde a déclaré : « Il n'est pas là depuis longtemps, mais en peu de temps, nous avons déjà beaucoup discuté. Je pense que le feeling est bon. Il a l'air d'un gars calme. Je suis convaincu qu'il nous apportera une aide précieuse tout au long de la saison. Il est extrêmement rapide. Je le savais déjà, mais sa vitesse m'a tout de même surpris de nouveau ».

Un nouveau défi sous les ordres de Hansi Flick

Transfuge du Borussia Dortmund, l'attaquant s'est fixé de grands objectifs avec le club catalan. Il tient à s'imposer sous la houlette de Hansi Flick, qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé en équipe nationale d'Allemagne.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Adeyemi n'a pas caché que le prestige de sa nouvelle équipe avait pesé lourd dans son choix de rejoindre la Liga et Barcelone. « Les exigences sont élevées. Je rejoins la meilleure équipe du monde et je veux prouver à l'entraîneur et aux supporters que je suis un joueur de Barcelone », avait affirmé l'attaquant.

Par ailleurs, Alejandro Balde a indiqué qu'il travaillait sans relâche pour retrouver sa condition physique et parfaire ses qualités individuelles. Le jeune défenseur a ajouté qu'au-delà des succès collectifs, sa progression personnelle restait l'un de ses objectifs principaux.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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