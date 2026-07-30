La NASA découvre un champ de gigantesques polygones sur Mars

Le rover Curiosity de la NASA a envoyé sur Terre ses images panoramiques les plus uniques et les plus complètes de la Planète rouge. Cette découverte scientifique est une étape importante dans l'étude de la géologie de la planète et aide à comprendre les changements climatiques survenus il y a des millions d'années. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'appareil a fourni un nouveau panorama à 360 degrés depuis une zone appelée Valle Grande, au pied du Mont Sharp. La photo montre clairement les dernières structures en réseau — des fissures polygonales mesurant de 4 à 8 centimètres.

L'ampleur de cette découverte unique

Selon les experts, de petites parcelles présentant une telle forme géométrique avaient déjà été trouvées à plusieurs reprises au cours de la mission. Cependant, des polygones d'une telle ampleur et couvrant une zone entière, comme dans la région de Valle Grande, n'avaient jamais été observés auparavant.

Prises les 19 et 20 juin de cette année, lors des sols 4930 et 4931 de la mission, les images du panneau montrent que les formes polygonales s'étendent dans toutes les directions du champ de vision de la caméra. Elles entourent même les pentes d'un rocher voisin appelé « Miraflores », haut de 6 mètres et dont le sommet est recouvert d'une épaisse couche de sable.

Selon Ashwin Vasavada, responsable scientifique du projet au Laboratoire de propulsion réactionnelle de la NASA en Californie du Sud, ce paysage est véritablement fascinant. Les experts mesurent attentivement la forme et la composition chimique de ces structures et espèrent percer grâce à elles les mystères des processus anciens sur la planète.

Recherches scientifiques et projets futurs

Les scientifiques estiment que certains des polygones découverts précédemment ont été formés par la fissuration de boue séchée. Cependant, leur structure en grille inhabituelle a également pu être provoquée par d'autres processus complexes tels que des variations brutales de température ou l'expulsion d'eau des roches sédimentaires.

Cette découverte reste l'un des nombreux cadeaux inattendus offerts par le rover Curiosity au cours des 14 années écoulées depuis son atterrissage sur Mars le 5 août 2012. De leur côté, dans le cadre des recherches et des futures missions spatiales, et comme l'a notamment souligné Elon Musk, fondateur de SpaceX, les premiers pas de l'humanité sur Mars sont prévus d'ici cinq à sept ans.