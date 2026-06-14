Xiaomi travaille sur un mystérieux appareil Madrid : il pourrait s'agir du prochain flagship

Le géant technologique chinois Xiaomi a commencé à tester son prochain projet majeur — un nouveau smartphone caché sous le nom de code Madrid. Apparu dans la base de données GSMA IMEI, cet appareil appartiendrait à la future gamme flagship de la marque. Le fait que le nouveau modèle soit en cours de certification indique que son processus de lancement commercial a officiellement commencé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Jusqu'à présent, ce smartphone, enregistré sous les numéros de modèle 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI et M154FF, est destiné à plusieurs grands marchés simultanément. Ces numéros indiquent que des versions spéciales de l'appareil sont en cours de préparation pour la Chine, l'Inde, le Japon et les marchés mondiaux. Habituellement, Xiaomi présentait ses flagships d'abord sur le marché intérieur et retardait la sortie mondiale de quelques mois, mais cette fois, la situation devrait être différente.

Spécifications techniques et attentes

Selon Gizmochina, le nom de code Madrid pourrait cacher le Xiaomi 18 ou sa version Pro. Si ces hypothèses se confirment, nous assisterons à l'arrivée de l'un des appareils les plus puissants de l'industrie des smartphones. Les rumeurs sur l'équipement technique de l'appareil suggèrent qu'il sera nettement supérieur à ses prédécesseurs.

En tant que composant matériel principal, la puce flagship de nouvelle génération de Qualcomm — le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro — devrait être installée. Il est également prévu qu'il soit équipé de RAM LPDDR6, ce qui portera les vitesses de transfert de données à un nouveau niveau. Cette combinaison garantira que le smartphone soit inégalé non seulement dans les tâches quotidiennes, mais aussi dans les jeux complexes et les algorithmes d'AI.

Il existe également des informations initiales concernant l'apparence et l'écran du smartphone. Selon les rapports, l'écran du Xiaomi Madrid sera compact mais de haute qualité, avec une diagonale de 6,3 à 6,4 pouces. Cette taille rend l'appareil confortable pour une utilisation à une main et s'inscrit dans le segment actuellement populaire des "flagships compacts".

Stratégie pour le marché mondial

L'apparition précoce des numéros de modèle pour toutes les régions indique un changement dans la stratégie internationale de Xiaomi. C'est également une bonne nouvelle pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car la préparation précoce de la version mondiale pourrait signifier que le nouveau flagship arrivera dans les magasins de notre pays peu après la présentation officielle.

Jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas officiellement annoncé le nom exact et la date de présentation de ce modèle. Cependant, l'accélération des processus de certification indique que des informations plus détaillées et des teasers officiels sur le Xiaomi Madrid apparaîtront dans les mois à venir.