Belkin présente un nouveau chargeur GaN de 45W avec câble intégré

Belkin, l'une des marques leaders sur le marché des accessoires, a dévoilé son chargeur de nouvelle génération. Basé sur la technologie au nitrure de gallium (GaN), ce gadget offre une puissance de 45 W et se distingue non seulement par sa compacité, mais aussi par son câble intégré pratique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, dans le monde de la technologie, les semi-conducteurs GaN remplacent le silicium traditionnel. Cette technologie réduit la surchauffe des appareils tout en permettant une réduction significative de leur taille. Le nouveau modèle présenté par Belkin mesure 52 x 38 x 65 mm et ne pèse que 145 grammes.

Capacités techniques et design

L'appareil présente un design moderne en blanc avec des bords arrondis. Son boîtier comprend des fiches pliables, offrant un confort supplémentaire pour les voyages ou le transport dans un sac. Le point fort est le câble USB-C robuste de 0,8 mètre intégré au panneau avant.

Selon ixbt.com, le nouveau chargeur dispose non seulement d'un câble intégré, mais aussi d'un port USB-C supplémentaire. Cela permet aux utilisateurs de charger deux appareils simultanément. Les deux points de sortie prennent en charge les protocoles modernes PD 3.1 et PPS, garantissant une charge sûre et rapide pour les smartphones et tablettes.

La répartition de la puissance est la suivante :

Lors de l'utilisation d'un seul port – puissance maximale de 45 W ;

Lorsque deux appareils sont connectés – la puissance est répartie en 25 W et 20 W ;

Entièrement compatible avec les gadgets d'Apple, Samsung et d'autres grandes marques.

Cette nouveauté est actuellement évaluée à environ 30 USD (ou 199 yuans) sur les marchés internationaux. Compte tenu de la popularité des produits Belkin, cette solution compacte et universelle devrait bientôt apparaître dans les magasins locaux.

En conclusion, ce produit de Belkin répond parfaitement aux besoins des utilisateurs modernes. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs choix, surtout pour ceux qui ne veulent pas transporter un câble séparé et qui apprécient un système de charge de haute qualité.