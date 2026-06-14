L'avenir de l'aviation : Electra présente un nouvel avion en collaboration avec la NASA

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L'avenir de l'aviation : Electra présente un nouvel avion en collaboration avec la NASA

La startup aéronautique américaine Electra a dévoilé un concept d'avion de passagers de nouvelle génération basé sur des technologies hybrides-électriques. Ce projet est réalisé dans le cadre du programme AACES (Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability) de la NASA, qui vise à réduire considérablement l'impact environnemental de l'aviation civile d'ici 2050. Ce nouveau développement a attiré l'attention des experts du secteur non seulement pour son respect de l'environnement, mais aussi pour sa conception unique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le projet repose sur deux solutions technologiques majeures. La première est une configuration à fuselage large appelée « double bubble ». Cette forme augmente l'efficacité aérodynamique de l'avion tout en élargissant considérablement son volume intérieur. Bien que ses dimensions extérieures soient comparables à celles des avions à fuselage étroit classiques, il accueille une cabine large à deux allées. Cela accélère l'embarquement et le débarquement des passagers et assure un grand confort pendant le vol.

Nouveau système de contrôle et efficacité énergétique

La deuxième technologie clé est le système d'ingestion de couche limite (Boundary Layer Ingestion - BLI). Selon ixbt.com, deux moteurs turboréacteurs traditionnels sous les ailes génèrent non seulement de la poussée, mais alimentent également des ventilateurs électriques supplémentaires dans la section arrière. Ces ventilateurs « capturent » le flux d'air ralenti autour du fuselage, l'accélèrent davantage et réduisent la traînée aérodynamique globale.

Selon les calculs d'Electra, l'utilisation de la technologie BLI permet à elle seule d'économiser 17 % de carburant supplémentaire. Cela constituera un bonus supplémentaire par rapport aux objectifs d'efficacité globaux attendus dans le secteur d'ici 2050. Il convient de noter que cet avion est entièrement compatible avec l'infrastructure aéroportuaire existante et est conçu pour fonctionner avec du kérosène standard ou du carburant d'aviation durable (SAF).

Parallèlement au concept, l'entreprise a également publié un ensemble de 11 documents techniques contenant des modèles mathématiques et des calculs complexes. Un outil logiciel spécial pour la conception d'aéronefs électrifiés basé sur la plateforme ouverte NASA Aviary a également été présenté. Cela devrait servir de base à d'autres ingénieurs pour créer de nouveaux types d'avions à l'avenir.

Un vaste consortium travaille sur le projet. Les partenaires incluent les organisations prestigieuses suivantes :

  • American Airlines ;
  • Honeywell Aerospace et Lockheed Martin Skunk Works ;
  • Hinetics ;
  • MIT (Massachusetts Institute of Technology) et l'Université du Michigan.
L'union d'une équipe aussi prestigieuse indique que le projet n'est pas seulement un concept sur papier, mais une technologie qui prendra son envol dans un avenir proche.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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