Intel conserve le socket LGA 1700 : nouveaux détails sur les processeurs Raptor Lake Next

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Intel conserve le socket LGA 1700 : nouveaux détails sur les processeurs Raptor Lake Next

Intel a décidé de prolonger la durée de vie du socket LGA 1700, l'une de ses plateformes les plus populaires. Selon des rapports récents, le géant de la technologie prévoit d'introduire début 2027 de nouveaux processeurs de la famille Raptor Lake Next compatibles avec ce socket. Cette mesure permettra à de nombreux utilisateurs d'augmenter les performances de leur PC sans avoir à acheter de nouvelles cartes mères. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Comme l'indique Ixbt.com, la nouvelle gamme fera partie de la famille Core 200 et comprendra les séries Core 3, Core 5 et Core 7. Ces puces reposent sur les architectures bien connues Raptor Cove (cœurs de performance) et Gracemont (cœurs d'efficacité). Intel ne prévoit pas d'introduire de nouvelles solutions technologiques majeures cette fois-ci, préférant continuer à utiliser le procédé de fabrication Intel 7 existant.

Spécifications techniques et innovation de la mémoire cache

L'un des aspects les plus intéressants de la série Raptor Lake Next devrait être un nouveau schéma de gestion de la mémoire cache. Selon certaines informations, même les unités de calcul désactivées sur certains modèles pourraient fournir une capacité de cache L3 supplémentaire. Cette approche asynchrone permet d'augmenter considérablement les performances globales sans augmenter le nombre de cœurs actifs.

La nouvelle gamme de processeurs devrait inclure les modèles suivants :

  • Core 7 : 8 cœurs de performance et 12 cœurs d'efficacité ;
  • Core 5 : 6 cœurs de performance et 8 cœurs d'efficacité ;
  • Core 3 : 6 cœurs de performance uniquement (sans cœurs d'efficacité).
Cette mise à jour sera particulièrement bénéfique pour les utilisateurs disposant d'un budget limité ou moyen, car les processeurs Raptor Lake Next continueront de prendre en charge à la fois la mémoire DDR5 moderne et la norme DDR4, toujours très populaire. Cela offre aux utilisateurs flexibilité et rentabilité lors de la mise à niveau de leurs systèmes.

Concurrence sur le marché et perspectives

Le lancement sur le marché des processeurs Raptor Lake Next devrait coïncider avec la sortie des puces AMD basées sur l'architecture Zen 6. Cependant, alors que les produits de nouvelle génération comme Intel Nova Lake ou AMD Zen 6 visent les passionnés haut de gamme, Raptor Lake Next restera une solution stable et abordable pour le marché de masse.

Compte tenu de la large diffusion des systèmes LGA 1700, cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs locaux et les administrateurs système. Les nouveaux processeurs permettront de moderniser le parc informatique tout en conservant l'infrastructure existante pendant encore quelques années.

En conclusion, Intel ne se précipite pas pour abandonner sa plateforme à succès. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un saut révolutionnaire, c'est une décision stratégique visant à maximiser les ressources existantes et à maintenir la fidélité des utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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