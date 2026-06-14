Restrictions imposées à l'IA d'Anthropic suite à un avertissement d'Amazon

L'administration américaine sous le président Donald Trump a décidé de restreindre l'accès aux modèles d'IA les plus puissants d'Anthropic pour les utilisateurs étrangers. Il a été révélé que cette mesure radicale a été déclenchée par des avertissements confidentiels émis par Amazon. Comme le rapporte le Wall Street Journal, cette situation a une fois de plus mis en lumière les questions de sécurité et de concurrence dans le monde de la technologie. C'est ce que rapporte l'actualité source.

Selon les rapports, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a personnellement contacté le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, et d'autres hauts fonctionnaires. Il a déclaré que le modèle Fable 5 développé par Anthropic fournit des informations hautement dangereuses qui pourraient être utilisées pour préparer des cyberattaques. Les experts d'Amazon ont réussi à contourner les mécanismes de sécurité du système et à l'utiliser pour identifier des vulnérabilités logicielles.

Mesures de sécurité et décisions inattendues

La Maison Blanche a tenu une réunion spéciale après cet avertissement, et des experts en sécurité ont commencé à vérifier les conclusions d'Amazon. Le gouvernement a exigé que la direction d'Anthropic corrige immédiatement les défauts identifiés ou désactive temporairement le modèle. En conséquence, Donald Trump a approuvé la décision de restreindre l'accès à ce système pour les gouvernements, entreprises et particuliers étrangers.

Un aspect intéressant de la situation est qu'Amazon est l'un des plus grands investisseurs de la startup Anthropic. En plus d'investir des milliards de dollars dans ce projet, la société lui fournit son infrastructure cloud et ses puces. Cependant, les préoccupations de sécurité ont prévalu sur les liens de partenariat.

Anthropic, de son côté, souligne que les problèmes identifiés par Amazon ne constituent pas une menace sérieuse. Selon les représentants de la startup, les résultats montrés par Fable 5 sont basés sur des scénarios simples, et d'autres modèles d'IA ouverts peuvent fournir des informations similaires. Néanmoins, afin de se conformer aux nouvelles exigences, l'entreprise a complètement suspendu l'accès aux modèles Mythos et Fable pour tous les utilisateurs.

Pression politique et perspectives du secteur

Ces restrictions ont affecté non seulement les utilisateurs externes, mais aussi les spécialistes étrangers travaillant chez Anthropic. La plupart des employés de l'entreprise sont nés en dehors des États-Unis et sont désormais privés du droit d'utiliser les derniers développements qu'ils ont créés. Cela pourrait causer de sérieuses difficultés dans la politique des ressources humaines et le travail sur les nouvelles technologies.

Les experts indépendants estiment que le conflit entre Anthropic et l'administration Trump a des racines beaucoup plus profondes. La Maison Blanche accuse l'entreprise de ne pas coopérer suffisamment avec les agences gouvernementales sur les questions de sécurité et d'être liée à des représentants de l'administration précédente. De plus, les litiges concernant l'utilisation des technologies d'Anthropic par les structures militaires américaines ont déjà atteint les tribunaux.

Actuellement, les modèles d'Anthropic restent fermés aux experts en cybersécurité. Cela devrait compliquer le travail des organisations du monde entier qui recherchent et corrigent les bugs logiciels. Cette mesure du gouvernement américain indique que le contrôle étatique dans le domaine de l'IA va encore s'intensifier.