Un événement historique a eu lieu dans le monde des technologies spatiales et de l'IA : SpaceX a lancé son introduction en bourse (IPO), réalisant la plus grande offre publique de l'histoire. Cette étape a non seulement renforcé le prestige de l'entreprise, mais a également fait de son fondateur, Elon Musk, le premier trillionnaire au monde. Selon TechCrunch, cet événement marque le début d'une nouvelle ère sur les marchés financiers. C'est ce que rapporte rapporte par.

Bien que SpaceX soit principalement connu pour l'exploration spatiale, il met récemment l'accent sur ses précieuses activités liées à l'IA. Les experts estiment que le potentiel dans le secteur de l'IA a été l'un des principaux facteurs ayant attiré les investisseurs. Suite à ce succès, d'autres grands laboratoires d'IA comme OpenAI et Anthropic prévoient également d'entrer en bourse prochainement.

L'ère MANGOS : La liste des géants de la technologie se met à jour

Pendant de nombreuses années, le marché financier a été dominé par des entreprises connues sous l'acronyme FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Cependant, avec l'ascension de SpaceX et des entreprises d'IA, ce concept cède la place au terme MANGOS. La nouvelle liste comprend Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI et SpaceX.

Ce changement montre que le marché investit davantage dans la deeptech et les laboratoires d'IA que dans les réseaux sociaux et les services de divertissement. Par exemple, les services de streaming comme Netflix laissent place à des startups innovantes qui prévoient de construire des centres de traitement de données dans l'espace.

Le succès de SpaceX sert d'"étoile polaire" pour d'autres startups. Actuellement, de nombreuses nouvelles entreprises ont commencé à lever des capitaux pour le concept de centres de données orbitaux popularisé par SpaceX. Cela déclenche une réaction en chaîne unique sur le marché et renforce la confiance des investisseurs dans l'économie spatiale.

Contrôle individuel et risques de marché

Dans le même temps, les analystes s'inquiètent de la concentration de ressources financières et d'un contrôle aussi vastes entre les mains d'une seule personne. Des experts comme Sean O’Kane notent que, bien que SpaceX soit une société publique, elle reste étroitement contrôlée par un seul individu — Elon Musk. Cette situation devrait constituer un test unique pour les normes de gouvernance des sociétés publiques.

Ces nouvelles sont également importantes pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan. Un tel intérêt mondial pour l'IA et les technologies spatiales définira probablement l'orientation des startups locales à l'avenir. L'augmentation de la valeur boursière de géants comme NVIDIA et OpenAI contribue indirectement à l'accessibilité et à la popularisation de ces technologies dans le monde entier.

En conclusion, l'été actuel s'annonce extrêmement chaud pour le marché financier. Anthropic a déjà déposé des documents confidentiels pour une IPO, et OpenAI suit la même voie. Nous pourrions bientôt assister à des changements radicaux dans la liste des personnes les plus riches et des entreprises les plus valorisées au monde.