L'origine de la vie : des scientifiques découvrent de nouvelles données sur l'évolution des organismes complexes

En biologie moderne, les concepts concernant l'origine des organismes cellulaires complexes (eucaryotes) pourraient changer radicalement. Une équipe internationale de chercheurs a conclu que les ancêtres de tous les animaux, plantes et champignons ne se sont pas formés uniquement par la fusion d'une archée et d'une bactérie. Les résultats d'une nouvelle étude publiée dans la revue Nature montrent que la formation de l'arbre de la vie a été un processus complexe en plusieurs étapes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon le modèle accepté jusqu'à présent dans la science, il y a environ deux milliards d'années, une archée a englouti une alphaprotéobactérie, et avec le temps, cette bactérie est devenue la mitochondrie — le centre énergétique de la cellule. Cet événement était considéré comme le principal tournant dans l'émergence des eucaryotes, qui sont à la base de l'humanité et de tous les êtres multicellulaires. Cependant, des analyses génétiques récentes ont prouvé que cette chaîne d'événements est beaucoup plus complexe.

Sources multiples de l'héritage génétique

Les scientifiques ont analysé les génomes de diverses formes de vie pour reconstruire le dernier ancêtre commun universel (LECA) de tous les eucaryotes modernes. Au cours de l'étude, une attention particulière a été accordée non seulement aux animaux, mais aussi aux micro-organismes peu étudiés. En conséquence, il a été constaté que l'ancêtre commun de toutes les cellules complexes possédait une structure très parfaite pour son époque.

Il a été déterminé que cet organisme ancien vivait dans un environnement oxygéné, obtenait de l'énergie en consommant d'autres micro-organismes et possédait des systèmes de transport caractéristiques des cellules modernes. L'aspect le plus intéressant est que la composition génétique de cet ancêtre consistait en une collection de gènes dérivés de plusieurs formes de vie différentes, et non seulement de deux.

Selon les résultats de l'étude, les groupes suivants ont participé à la formation du génome eucaryote :

Archées Asgard — un groupe d'archées considérées comme les plus proches parents des eucaryotes ;

Alphaprotéobactéries — les ancêtres directs des mitochondries ;

Planctomycetota et Myxococcota — de grands groupes bactériens dont la participation à ce processus n'était pas prévue ;

Virus géants — leur contribution génétique s'est avérée encore plus forte que celle de certaines lignées bactériennes.

Près d'un tiers des gènes étudiés sont uniques aux eucaryotes, sans aucun analogue trouvé chez les bactéries ou les archées. Cela indique que les formes de vie complexes ont suivi une voie évolutive unique lors de leur formation. L'influence des virus géants sur le génome a été une découverte inattendue pour les scientifiques.

Cette découverte oblige à revoir de nombreuses informations dans les manuels de biologie. Selon Ixbt.com, l'origine de la vie n'a pas été un événement accidentel unique, mais le produit d'échanges génétiques à long terme entre divers micro-organismes. Cela confirme une fois de plus à quel point la vie sur Terre est complexe et interconnectée.