Le Royaume-Uni devrait interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le gouvernement britannique se prépare à prendre des mesures radicales pour protéger les mineurs des effets négatifs du monde numérique. Le Premier ministre Keir Starmer devrait annoncer dans les prochains jours un projet visant à interdire officiellement l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Cette initiative pourrait constituer l'une des étapes les plus importantes pour préserver la santé mentale de la jeune génération à l'ère des technologies modernes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon The Guardian et le Financial Times, Starmer dévoilera les détails de cette nouvelle politique lors d'un discours lundi. Le gouvernement a longuement étudié l'impact des réseaux sociaux sur le comportement et la sécurité des adolescents et a décidé de passer à des mesures législatives concrètes. L'approche britannique serait similaire aux règles strictes récemment adoptées en Australie.

Quelles plateformes seront concernées par l'interdiction ?

Selon des sources gouvernementales, la liste des restrictions inclura les plateformes les plus populaires au monde. Plus précisément, l'accès aux services suivants pourrait être limité pour les moins de 16 ans :

TikTok, Instagram et Facebook ;

YouTube et Reddit ;

X (anciennement Twitter), Threads et Snapchat ;

Les plateformes de streaming Twitch et Kick.

Il convient de noter que les jeux en ligne et les applications de gaming ne seront pas totalement interdits, mais de nouvelles exigences leur seront imposées. Par exemple, la fonction permettant aux jeunes utilisateurs de discuter avec des inconnus via chat dans ces applications devra être désactivée. De plus, l'accès aux chatbots romantiques et à caractère sexuel sera bloqué pour les moins de 18 ans, et des mesures seront prises contre la pratique du défilement nocturne (late-night scrolling) sur les réseaux sociaux.

Ces mesures strictes font suite à des tragédies graves et à une demande publique. Notamment, la mère de l'adolescente assassinée Brianna Ghey est devenue une participante active du mouvement pour l'interdiction des réseaux sociaux au Royaume-Uni. Elle affirme que les troubles alimentaires et la tendance à l'automutilation de sa fille ont été exacerbés par des contenus nuisibles sur Internet. De tels cas obligent le gouvernement à revoir les algorithmes des réseaux sociaux et leur impact sur la psychologie des jeunes.

Critiques et problèmes techniques

Cependant, comme toute restriction, cette initiative n'est pas exempte de critiques. Certains experts estiment que de telles interdictions pourraient violer la vie privée des utilisateurs et isoler les enfants de la société. De plus, l'imperfection des systèmes de vérification de l'âge (age verification) reste l'un des problèmes majeurs. Les technologies actuelles ne permettent pas de confirmer l'âge des enfants avec une précision de 100 %, ce qui pourrait compliquer l'application de la loi.

Le gouvernement britannique utilisera ses pouvoirs de réglementation actuels pour introduire cette interdiction, mais de nouveaux projets de loi seront élaborés si nécessaire. Si ce plan est mis en œuvre, la Grande-Bretagne deviendra l'un des pays dotés de la législation la plus stricte au monde en matière de sécurité des jeunes. Cela devrait, à son tour, servir d'exemple pour d'autres pays européens.