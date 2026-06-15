Belkin présente un chargeur GaN 45W avec câble rétractable

Belkin, l'une des marques leaders mondiales dans la fabrication d'accessoires, a fait une innovation unique dans le monde de la technologie. L'entreprise a présenté son nouveau 45W Retractable GaN Wall Charger (numéro de modèle WCH023). Ce gadget se distingue non seulement par sa compacité, mais aussi par sa solution innovante à l'un des plus grands problèmes des utilisateurs : les câbles emmêlés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale du nouvel appareil est le câble USB-C intégré, qui s'étend jusqu'à 0,8 mètre. Après utilisation, le câble est automatiquement rétracté dans le boîtier grâce à un mécanisme spécial. Selon ixbt.com, ce mécanisme est conçu pour résister à 20 000 cycles de rétraction. Le câble lui-même peut supporter 5 000 pliages et une charge allant jusqu'à 10 kg.

Capacités techniques et performances

L'appareil est basé sur des semi-conducteurs modernes GaN (nitrure de gallium). Cette technologie offre une efficacité supérieure par rapport aux chargeurs en silicium traditionnels. Les ingénieurs de Belkin affirment que le nouveau modèle a une efficacité de conversion d'énergie de 92 % et fonctionne 10 degrés plus froid que les adaptateurs standard.

La puissance maximale du chargeur est de 45 W. Si un utilisateur utilise à la fois le câble intégré et le port USB-C supplémentaire simultanément, la puissance est répartie en 25 W et 20 W. L'appareil prend en charge les normes USB Power Delivery 3.1 et PPS, ce qui le rend universel pour les smartphones modernes.

Selon les estimations de l'entreprise, cet adaptateur peut charger un iPhone 17 Pro à 50 % en seulement 20 minutes. Les utilisateurs de Samsung Galaxy S25 Ultra peuvent obtenir le même résultat en 25 minutes. Ces chiffres indiquent que l'appareil est non seulement pratique, mais aussi très rapide.

Design compact et approche écologique

Belkin a accordé une attention particulière à l'écologie lors de la création de son nouveau produit. 90 % du boîtier de l'appareil est fabriqué à partir de plastique recyclé. Mesurant 65 × 52 × 38 mm et pesant 145 grammes, le gadget dispose également de fiches pliables, ce qui en fait un choix idéal pour les voyages.

Puissance maximale : 45 W ;

Longueur du câble : 0,8 mètre (rétractable) ;

Poids : 145 grammes ;

Sécurité : systèmes de protection contre la surchauffe, la surtension et les courts-circuits inclus.

Actuellement, ce chargeur innovant est vendu sur le marché chinois pour environ 28 dollars. Le produit devrait bientôt arriver sur le marché mondial. Étant donné que la marque Belkin est un symbole de qualité et de durabilité, ce gadget deviendra sans aucun doute populaire parmi les utilisateurs à la recherche d'accessoires de haute qualité.