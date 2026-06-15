Un robot conçu pour nettoyer les débris spatiaux en orbite

Aux États-Unis, un robot nommé REACCH a été développé pour collecter les débris spatiaux en orbite. Cet appareil, semblable à une pieuvre, peut capturer des satellites hors service et d'autres débris spatiaux grâce à des manipulateurs flexibles spéciaux.

Le robot dirige les débris vers les couches denses de l'atmosphère terrestre. En conséquence, ils brûlent lors de leur entrée dans l'atmosphère, réduisant ainsi le nombre d'objets dangereux en orbite. Cela contribue à accroître la sécurité des satellites actifs et des futures missions spatiales.

Le prototype REACCH est testé sur la International Space Station depuis 2024. Les experts notent la présence de millions de petits et de milliers de gros débris en orbite terrestre et prévoient d'utiliser le robot pour des missions pratiques à partir de 2027. Cette technologie est considérée comme une étape importante dans la lutte contre le problème des débris spatiaux.