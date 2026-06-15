Une batterie externe a pris feu à bord : une compagnie aérienne avertit les passagers

Un nouvel incident s'est produit à bord d'un avion de la compagnie Tianjin Airlines. Pendant le vol, une batterie externe (Power Bank) appartenant à un passager a soudainement pris feu, créant une situation dangereuse. Cet événement a remis sur le devant de la scène la question de l'impact des gadgets modernes sur la sécurité aérienne. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, l'incident a eu lieu sur le vol GS7829 reliant Tianjin à Jieyang. Les membres d'équipage, ayant remarqué de la fumée s'échappant de l'appareil, ont immédiatement agi conformément aux instructions. Grâce à leur intervention professionnelle, un incendie a été évité et l'avion a atterri en toute sécurité. Aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé.

Exigences de sécurité et interdictions

Suite à cet incident, la direction de Tianjin Airlines a rappelé aux passagers les règles de transport des batteries lithium-ion. La compagnie aérienne a souligné qu'il est recommandé d'utiliser uniquement des appareils certifiés répondant aux normes 3C et aux autres normes de sécurité internationales. Les chargeurs de mauvaise qualité ou fabriqués artisanalement peuvent présenter un risque sérieux pendant le vol.

Selon les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), toutes les batteries transportées à bord doivent avoir passé le test UN38.3 et comporter des informations claires sur leur capacité sur le boîtier. Les types d'appareils suivants sont strictement interdits :

Appareils sans marquage ou dont les informations sont effacées ;

Batteries sans informations sur la marque ou le fabricant ;

Produits suspects avec des étiquettes ajoutées ultérieurement ;

Batteries endommagées, gonflées ou déformées.

Ces règles sont également strictement contrôlées sur le marché de l'aviation en Ouzbékistan. Uzbekistan Airways et d'autres transporteurs locaux exigent que les Power Banks soient transportées uniquement dans les bagages à main. La raison principale est qu'en cas d'incendie de batterie dans la soute, il est impossible de l'éteindre, alors que dans la cabine passagers, l'équipage peut rapidement maîtriser la situation.

Les experts conseillent aux passagers de vérifier l'état de leurs gadgets avant le vol et d'éviter les copies bon marché de mauvaise qualité. Selon ixbt.com, les batteries lithium-ion ont tendance à surchauffer en raison des changements de pression et des environnements clos, ce qui constitue l'un des plus grands risques pour la sécurité aérienne.