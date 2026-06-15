Une batterie externe a pris feu à bord : une compagnie aérienne avertit les passagers

·1·Technologie
Une batterie externe a pris feu à bord : une compagnie aérienne avertit les passagers

Un nouvel incident s'est produit à bord d'un avion de la compagnie Tianjin Airlines. Pendant le vol, une batterie externe (Power Bank) appartenant à un passager a soudainement pris feu, créant une situation dangereuse. Cet événement a remis sur le devant de la scène la question de l'impact des gadgets modernes sur la sécurité aérienne. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, l'incident a eu lieu sur le vol GS7829 reliant Tianjin à Jieyang. Les membres d'équipage, ayant remarqué de la fumée s'échappant de l'appareil, ont immédiatement agi conformément aux instructions. Grâce à leur intervention professionnelle, un incendie a été évité et l'avion a atterri en toute sécurité. Aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé.

Exigences de sécurité et interdictions

Suite à cet incident, la direction de Tianjin Airlines a rappelé aux passagers les règles de transport des batteries lithium-ion. La compagnie aérienne a souligné qu'il est recommandé d'utiliser uniquement des appareils certifiés répondant aux normes 3C et aux autres normes de sécurité internationales. Les chargeurs de mauvaise qualité ou fabriqués artisanalement peuvent présenter un risque sérieux pendant le vol.

Selon les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), toutes les batteries transportées à bord doivent avoir passé le test UN38.3 et comporter des informations claires sur leur capacité sur le boîtier. Les types d'appareils suivants sont strictement interdits :

  • Appareils sans marquage ou dont les informations sont effacées ;
  • Batteries sans informations sur la marque ou le fabricant ;
  • Produits suspects avec des étiquettes ajoutées ultérieurement ;
  • Batteries endommagées, gonflées ou déformées.
Ces règles sont également strictement contrôlées sur le marché de l'aviation en Ouzbékistan. Uzbekistan Airways et d'autres transporteurs locaux exigent que les Power Banks soient transportées uniquement dans les bagages à main. La raison principale est qu'en cas d'incendie de batterie dans la soute, il est impossible de l'éteindre, alors que dans la cabine passagers, l'équipage peut rapidement maîtriser la situation.

Les experts conseillent aux passagers de vérifier l'état de leurs gadgets avant le vol et d'éviter les copies bon marché de mauvaise qualité. Selon ixbt.com, les batteries lithium-ion ont tendance à surchauffer en raison des changements de pression et des environnements clos, ce qui constitue l'un des plus grands risques pour la sécurité aérienne.

TechnologieAvionBatterieSécuritéAviation
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Honor présente le X70 Pro Max ultra-résistant : batterie de 8560 mAh et IP69KHonor présente le X70 Pro Max ultra-résistant : batterie de 8560 mAh et IP69KAujourd'hui, 10:28Un robot conçu pour nettoyer les débris spatiaux en orbiteUn robot conçu pour nettoyer les débris spatiaux en orbiteAujourd'hui, 10:18Samsung et SK Hynix prévoient de construire une nouvelle usine majeure de semi-conducteurs en Corée du SudSamsung et SK Hynix prévoient de construire une nouvelle usine majeure de semi-conducteurs en Corée du SudAujourd'hui, 10:00Huawei Mate 80 prend la tête du marché : Apple est à la traîneHuawei Mate 80 prend la tête du marché : Apple est à la traîneAujourd'hui, 09:27Asus présente un chargeur GaN compact et abordable de 100 WAsus présente un chargeur GaN compact et abordable de 100 WAujourd'hui, 09:23Licenciements sous couvert d'IA : Pourquoi les géants de la tech suppriment des emploisLicenciements sous couvert d'IA : Pourquoi les géants de la tech suppriment des emploisAujourd'hui, 08:56
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin