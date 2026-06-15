Honor présente le X70 Pro Max ultra-résistant : batterie de 8560 mAh et IP69K

Honor, un acteur bien établi sur le marché des smartphones, a dévoilé de manière inattendue le nouveau membre de la série X70 — le X70 Pro Max. Cet appareil attire l'attention non seulement pour ses capacités techniques, mais aussi pour sa durabilité extrême et sa batterie ultra-haute capacité. Selon ixbt.com, le nouveau gadget est apparu directement sur les plateformes de vente en ligne sans aucune annonce préalable. C'est ce que rapporte la source d'information.

L'atout principal du Honor X70 Pro Max est son immense batterie de 8560 mAh. Ce chiffre est l'un des résultats records parmi les smartphones modernes. L'appareil prend en charge la technologie de charge rapide 90 W et dispose également d'une fonction de charge inversée pour alimenter d'autres gadgets. Cela en fait un choix idéal pour les longs voyages et les zones où les sources d'alimentation sont limitées.

Écran et performances

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,79 pouces avec une résolution de 2640 x 1200 pixels. L'écran couvre entièrement la gamme de couleurs DCI-P3 et la luminosité maximale peut atteindre 6000 nits. Pour protéger la santé oculaire des utilisateurs, une technologie PWM de 3840 Hz a été mise en œuvre, réduisant considérablement le scintillement de l'écran.

À l'intérieur de l'appareil, un processeur Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition est installé. En termes de mémoire, les utilisateurs se voient proposer 8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Le logiciel est basé sur le dernier MagicOS 10.0 sous Android 16. Cela garantit un fonctionnement fluide du système et l'accès aux fonctionnalités modernes.

Protection maximale et fonctionnalités supplémentaires

Le châssis du Honor X70 Pro Max est protégé selon les normes IP66, IP68, IP69 et même IP69K. Cela signifie que le smartphone résiste non seulement à l'eau et à la poussière, mais aussi aux jets d'eau chaude à haute pression. Un tel niveau de protection se trouve généralement uniquement sur les téléphones durcis spécialisés, mais Honor l'a intégré avec succès dans un smartphone au design moderne.

Les autres caractéristiques de l'appareil incluent :

Caméras principale de 50 MP et frontale de 8 MP ;

Haut-parleurs stéréo pour un son de haute qualité ;

Module NFC pour les paiements sans contact ;

Port infrarouge (IR) pour contrôler les appareils électroménagers ;

Norme de connexion Wi-Fi 6 haut débit.

Compte tenu de la popularité de cette marque sur le marché, le nouveau modèle devrait bientôt apparaître dans les magasins locaux. Sur le marché international, le prix du Honor X70 Pro Max commence à environ 295 dollars. Ce rapport prix/performance en fait l'un des smartphones les plus compétitifs du segment milieu de gamme.