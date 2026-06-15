Un mode simulateur de vol gratuit lancé pour les utilisateurs de Google Earth

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Un mode simulateur de vol gratuit lancé pour les utilisateurs de Google Earth

Google a présenté une mise à jour intéressante pour son célèbre service Google Earth. Désormais, les utilisateurs peuvent effectuer des vols virtuels à travers le monde grâce à un mode simulateur de vol spécial. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de visualiser n'importe quel point de notre planète à vol d'oiseau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour l'instant, ce simulateur de vol fonctionne en mode expérimental, il présente donc certaines limitations techniques. Les développeurs soulignent que la nouvelle fonctionnalité n'est disponible que dans la version web de Google Earth et n'a pas encore été entièrement intégrée aux applications mobiles. Cela permet aux utilisateurs de voler directement via le navigateur sans installer de logiciel supplémentaire.

Un aspect unique du simulateur de vol est qu'il est conçu pour offrir à l'utilisateur une immersion totale. Cependant, selon Ixbt.com, la physique de vol est assez simplifiée. En d'autres termes, ce mode est davantage destiné à la découverte et au divertissement qu'à un entraînement aérodynamique de haute précision.

Capacités techniques et limitations

Pendant le vol, les bâtiments en 3D et les images haute résolution de la plateforme Google Earth sont chargés dynamiquement. Cela permet à l'utilisateur de voir en détail les grandes métropoles mondiales et les paysages naturels en temps réel. Il faut garder à l'esprit que la qualité visuelle dépend directement de la vitesse d'Internet.

Les développeurs avertissent que voler à des vitesses extrêmes ou dans des conditions de faible bande passante Internet peut entraîner des retards temporaires dans le chargement des images. Cela peut légèrement affecter l'expérience de vol. Néanmoins, le fait que le service soit gratuit et dispose d'une base de cartes complète le rend attrayant pour de nombreux utilisateurs.

Pour lancer le simulateur de vol, il suffit de se rendre sur le site web de Google Earth et de sélectionner le mode approprié via les paramètres. Les utilisateurs peuvent commencer leur vol depuis différents points et partir pour un voyage virtuel autour du monde. Cette mise à jour fait partie de la stratégie de Google visant à transformer les données géographiques non seulement en une source d'information, mais aussi en un outil de divertissement interactif.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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