L'herméticité du Soyuz MS-29 testée avec succès à Baïkonour

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L'herméticité du Soyuz MS-29 testée avec succès à Baïkonour

Une étape cruciale des tests en chambre à vide du vaisseau spatial transporteur habité Soyuz MS-29 s'est achevée au cosmodrome de Baïkonour. Selon la corporation d'État Roskosmos, l'herméticité de tous les compartiments et systèmes de bord du vaisseau a été vérifiée par un contrôle automatisé, et aucune anomalie n'a été détectée. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

Ces tests pneumo-vacuums ont débuté le 9 juin de cette année. Ce processus est essentiel pour confirmer que le vaisseau spatial peut maintenir son intégrité et sa pression interne dans les conditions extrêmes de l'espace, c'est-à-dire dans le vide. Les spécialistes ont noté que chaque partie du vaisseau répond pleinement aux exigences de sécurité.

Prochaines étapes de la préparation

Après le succès des tests, le vaisseau Soyuz MS-29 a été transféré vers une zone de travail spécialisée pour poursuivre les préparatifs avant le vol. Les ingénieurs vont maintenant procéder à la vérification des systèmes d'automatisation du bloc moteur et du module de descente. Ces systèmes sont responsables des manœuvres orbitales et du processus de retour sur Terre.

De plus, un liquide de refroidissement spécial (fluide caloporteur) sera prochainement injecté dans le système de régulation thermique. Ceci est nécessaire pour maintenir la température intérieure du vaisseau et éviter la surchauffe des équipements. Le processus de préparation concerne non seulement la technique, mais aussi le confort des membres de l'équipage.

En particulier, les spécialistes ajusteront les sièges Kazbek-UM destinés aux cosmonautes et prépareront l'équipement personnel de l'équipage. Ces sièges servent à atténuer les fortes charges (surcharge) lors du décollage et de l'atterrissage.

Date de vol et objectif de la mission

Selon Ixbt.com, le vol conjoint de la fusée Soyuz-2.1a et du vaisseau Soyuz MS-29 est prévu pour le 14 juillet 2026. Cette mission doit transporter les membres de la 75e expédition principale vers la Station spatiale internationale (ISS).

Ce projet, qui intéresse également les passionnés d'espace en Ouzbékistan, est une nouvelle étape majeure réalisée depuis le plus grand cosmodrome de notre région. Chaque vaisseau lancé depuis Baïkonour contribue à enrichir l'expérience de l'humanité dans l'exploration spatiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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