Salesforce, l'un des leaders mondiaux des technologies cloud et des systèmes de gestion de la relation client (CRM), a réalisé une nouvelle acquisition majeure pour renforcer sa position dans le domaine de l'AI. L'entreprise a officiellement annoncé l'acquisition de la plateforme Fin, spécialisée dans le service client, pour 3,6 milliards de dollars. Cet accord devrait marquer une nouvelle étape dans la course à la création d'agents d'AI pour le secteur corporate. C'est ce qu'indique Techcrunch.com information rapporte.

La plateforme Fin, anciennement connue sous le nom d'Intercom, propose des agents d'AI multicanaux. Cette technologie est capable de résoudre automatiquement les demandes des clients via divers canaux de communication tels que les chats en direct, WhatsApp, SMS, appels téléphoniques et Slack. La direction de Salesforce prévoit d'intégrer l'équipe de Fin et ses développements à sa plateforme Agentforce existante.

Nouvelles fonctionnalités de la plateforme Agentforce

Marc Benioff, PDG de Salesforce, a souligné que les technologies de Fin rendront encore plus efficaces les systèmes automatisés créés pour les clients corporate de l'entreprise. Grâce à Agentforce, les entreprises pourront former des agents d'AI spécialisés capables d'exécuter des tâches complexes sans intervention humaine, selon leurs besoins. Cela permettra d'accélérer les processus métier et de réduire les coûts.

Eoghan McCabe, cofondateur et PDG de Fin, a déclaré que cet accord ouvre de nouveaux horizons pour l'entreprise. Selon lui, les ressources de Salesforce accéléreront l'amélioration des agents internes tels que le modèle Apex et Operator développés par Fin. Il convient de noter que la structure de direction de l'entreprise reste inchangée et que McCabe continuera d'occuper le poste de PDG.

Cette transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2027 de Salesforce (début 2027 selon le calendrier). Ce délai est lié aux spécificités du système de reporting financier de l'entreprise. Selon les experts, cet investissement de 3,6 milliards de dollars fait partie de la stratégie de Salesforce pour obtenir un avantage concurrentiel face aux géants technologiques comme Microsoft et Google.

Alors que l'intérêt pour les systèmes de gestion corporate et l'AI croît également sur le marché ouzbek, de telles étapes de géants comme Salesforce sont également d'une importance majeure pour le secteur IT local. Les capacités de support multilingue de la plateforme Fin pourraient être utilisées à l'avenir pour améliorer la qualité du service aux clients en langue ouzbèke.

Dans l'ensemble, le marché du service client basé sur l'AI se développe rapidement. Le partenariat entre Salesforce et Fin est considéré non seulement comme une intégration technologique, mais comme une alliance stratégique capable de transformer complètement la culture de communication des entreprises avec leurs clients.