Ulefone RugOne Xever 8 : Introduction du remplacement à chaud de la batterie

La marque RugOne, appartenant à Ulefone, a dévoilé son nouveau smartphone durci RugOne Xever 8. La caractéristique principale de cet appareil est qu'il permet à l'utilisateur de remplacer la batterie sans éteindre l'appareil, c'est-à-dire sans interrompre le flux de travail. Cette technologie est une innovation cruciale pour les spécialistes travaillant dans des conditions extrêmes et les voyageurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com information précise.

Selon ixbt.com, le nouveau modèle intègre la technologie Swappable Battery 2.0. Sur la génération précédente, le Xever 7, l'écran devenait noir et le système s'arrêtait temporairement lors du changement de batterie. Avec le RugOne Xever 8, l'utilisateur peut changer la batterie même pendant un appel, en regardant une vidéo ou en saisissant du texte. La communication n'est pas interrompue et il n'y a aucun risque de perte de données.

Caractéristiques techniques et durabilité

Le smartphone se distingue non seulement par sa batterie, mais aussi par sa robustesse. Il répond à la norme militaire MIL-STD-810H, ainsi qu'aux indices de protection IP68 et IP69K. Cela signifie que l'appareil résiste à l'eau, à la poussière, aux chocs violents et aux variations de température extrêmes. Pour travailler dans des environnements bruyants, un haut-parleur SonicX de 117 dB est installé.

Côté matériel, il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G200 et de 8 GB de RAM. La mémoire interne est disponible en 128 GB ou 256 GB selon le choix. L'écran de 6,5 pouces supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité d'image optimale.

Les capacités photographiques sont également élevées pour un smartphone durci : le module principal possède un capteur de 64 mégapixels, et il existe également une caméra de vision nocturne spécifique de 20 mégapixels. Le pack comprend deux batteries de 4800 mAh chacune, éliminant pratiquement les problèmes d'énergie lors de longs voyages.

Logiciel et tarifs

Le RugOne Xever 8 fonctionne sous le système d'exploitation moderne Android 16. Le fabricant garantit des mises à jour majeures du système pendant trois ans pour ce modèle. Un tel support à long terme est rare dans le segment des smartphones durcis.

Actuellement, le nouveau gadget peut être acheté sur le site officiel de RugOne ainsi que sur de grandes plateformes de vente comme AliExpress, Amazon et Mercado Libre. Les prix sont fixés comme suit :

Version de base avec 128 GB de mémoire — 380 dollars ;

Version haut de gamme avec 256 GB de mémoire — 410 dollars.

Sur le marché ouzbek, ce type de smartphones est principalement populaire auprès des professionnels de la construction, de l'industrie minière et du tourisme extrême. Le nouveau modèle de la marque Ulefone devrait se démarquer nettement de la concurrence par son prix abordable et son système de batterie unique.