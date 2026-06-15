Révolution dans l'industrie pétrolière : une technologie de forage continu développée en Russie

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Révolution dans l'industrie pétrolière : une technologie de forage continu développée en Russie

Des scientifiques russes ont mis au point un dispositif unique capable d'accélérer fondamentalement le processus de forage dans l'industrie du pétrole et du gaz. Cette plateforme, créée par des spécialistes de l'Université polytechnique nationale de recherche de Perm (PNIPU), permet un fonctionnement sans interruption lors du forage de puits directionnels. Elle est considérée comme la première solution technologique de ce type à l'échelle mondiale. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

Habituellement, lors du forage de puits directionnels, la garniture de forage vibre fortement sous l'effet des chocs du trépan. Ces vibrations affectent négativement la précision des gyroscopes optiques qui déterminent la direction du puits. En conséquence, les spécialistes sont obligés d'interrompre régulièrement le forage pour obtenir des données précises. Selon ixbt.com, ces interruptions technologiques gaspillent jusqu'à 15 % du temps de travail total.

Principe de fonctionnement et avantages de la technologie

Pour résoudre ce problème, les spécialistes de la PNIPU ont conçu une plateforme spéciale stabilisant les gyroscopes. Le dispositif est installé à l'intérieur du tube de forage, sur le corps du moteur électrique. Le système intègre des gyroscopes et des accéléromètres qui contrôlent la rotation de la garniture.

Dès que les capteurs détectent que la garniture commence à tourner, le moteur électrique fait tourner la plateforme à la même vitesse, mais dans la direction opposée. Cela garantit que la plateforme reste immobile et stable. Ainsi, même lors des vibrations les plus fortes, les gyroscopes ne perdent pas leur précision et il n'est plus nécessaire d'arrêter le processus de forage.

La nouvelle technologie peut être appliquée à tout puits directionnel, tant sur terre que sur le plateau continental. Selon les calculs des chercheurs, l'utilisation de cette plateforme réduit considérablement le temps de forage. Par exemple, pour un processus de forage d'un mois, on gagne en moyenne 4 à 5 jours.

D'un point de vue économique, cette invention permet d'économiser des dizaines de millions de roubles sur un seul site. Pour l'industrie de l'extraction pétrolière, une telle économie de temps et de ressources est un facteur important pour réduire les coûts et accroître l'efficacité. Actuellement, les questions relatives à la mise en œuvre pratique à grande échelle de ce développement sont à l'étude.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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