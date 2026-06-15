Le système de relais Luch, l'une des infrastructures clés soutenant les activités spatiales de la Russie, passe à une nouvelle étape. L'entreprise Reshetnev a commencé la création des deuxième et troisième satellites modernisés de type Luch-5VM afin d'améliorer davantage le système. Cela a été annoncé dans un communiqué officiel de la corporation d'État Roskosmos. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

Ce projet vise à améliorer fondamentalement la qualité des communications spatiales. Le principal avantage technique des nouveaux appareils réside dans l'augmentation significative de la capacité de transmission de leur complexe de relais embarqué. Cela permet d'accroître le volume de données transmises de l'orbite vers la Terre et inversement, tout en augmentant l'efficacité globale du système.

Capacités techniques et missions

Le système Luch sert principalement à établir des communications en temps réel et à échanger des données avec des engins spatiaux en orbite basse. Selon ixbt.com, les appareils modernisés assureront non seulement des communications rapides, mais également des missions scientifiques et météorologiques complexes. En particulier, le système est chargé de recevoir les données des satellites Rosgidromet et de les acheminer vers les centres de traitement.

De plus, les appareils Luch-5VM sont d'une importance vitale en cas de situations d'urgence. Le système assure également la fonction de réception des signaux de balises radio de détresse provenant de l'espace. Cela constitue un maillon essentiel pour garantir la rapidité des opérations de recherche et de sauvetage.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan et de la région, le développement de telles technologies élargit la précision des prévisions météorologiques et les opportunités de coopération internationale pour l'exploration spatiale. L'échange de données météorologiques s'effectuant à l'échelle mondiale, les relais modernes accélèrent ce processus.

Actuellement, les spécialistes de Reshetnev travaillent sur la documentation technique et les composants du projet. À l'avenir, la mise en orbite de ces satellites stabilisera davantage le système de communication spatial indépendant de la Russie et évitera les interruptions de transmission de données.