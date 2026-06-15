La vague mondiale d'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants s'intensifie

Ces derniers mois, de nombreux pays développés à travers le monde ont annoncé des mesures strictes pour limiter l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs. Cette tendance vise à protéger la jeune génération contre le cyberharcèlement, la dépendance à Internet et les problèmes de santé mentale. L'Australie a été pionnière en la matière, créant un précédent pour d'autres États. C'est ce qu'indique Techcrunch.com informations rapporte.

Le Royaume-Uni a été l'un des derniers pays à rejoindre cette liste. Le Premier ministre Keir Starmer a fait savoir à la mi-juin son intention d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants. Ces règles proposées par les gouvernements visent à réduire les risques auxquels les jeunes utilisateurs peuvent être exposés, notamment les contenus nocifs et l'influence des prédateurs en ligne.

Pays ayant instauré ou prévoyant des interdictions

Actuellement, plusieurs pays renforcent les exigences légales imposées aux géants des réseaux sociaux. Voici les États qui prennent des mesures actives dans ce sens :

Australie : À partir de décembre 2025, elle interdira officiellement l'utilisation de plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok et X pour les enfants de moins de 16 ans. Les entreprises qui enfreignent ces règles s'exposent à des amendes pouvant atteindre 34,4 millions USD.

À partir de décembre 2025, elle interdira officiellement l'utilisation de plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok et X pour les enfants de moins de 16 ans. Les entreprises qui enfreignent ces règles s'exposent à des amendes pouvant atteindre 34,4 millions USD. Autriche : À la fin du mois de mars, elle a annoncé l'instauration de restrictions pour les enfants jusqu'à 14 ans.

À la fin du mois de mars, elle a annoncé l'instauration de restrictions pour les enfants jusqu'à 14 ans. Canada : A élaboré un projet de loi sur la sécurité numérique pour les utilisateurs jusqu'à 16 ans.

A élaboré un projet de loi sur la sécurité numérique pour les utilisateurs jusqu'à 16 ans. Danemark : Le gouvernement est parvenu à un accord politique pour fermer les plateformes aux enfants jusqu'à 15 ans.

Selon l'expérience australienne, les restrictions ne concernent pas les services éducatifs et de communication tels que WhatsApp ou YouTube Kids. Cependant, les ressources populaires comme Facebook, Snapchat, Reddit et Twitch seront strictement contrôlées. Le gouvernement australien exige que les entreprises utilisent des méthodes de vérification multi-étapes pour déterminer l'âge de l'utilisateur, plutôt que de se limiter à la saisie d'une date de naissance.

Néanmoins, de telles mesures drastiques suscitent divers débats au sein de la société. En particulier, des organisations comme Amnesty Tech et plusieurs experts considèrent ces interdictions comme inefficaces. Selon eux, les méthodes invasives de vérification de l'âge menacent la confidentialité des données personnelles et ne tiennent pas compte de la réalité numérique moderne de la jeune génération.

Dans le segment ouzbek, l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation des jeunes est également l'un des sujets fréquemment discutés. Cette expérience des pays occidentaux pourrait influencer les politiques de sécurité numérique dans notre région à l'avenir. Pour l'instant, la plupart des pays tentent de contraindre les géants technologiques à assumer leur responsabilité par le biais d'amendes et de barrières juridiques.