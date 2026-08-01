Nouvelle ère sur le marché des smartphones : la location remplace l'achat

Sur le marché des smartphones, le principal terrain de concurrence passe progressivement des spécificités techniques des appareils à leur mode de distribution. Selon ixbt.com, sur fond de hausse des prix des gadgets phares, des géants tels que Apple et Samsung commencent à proposer aux utilisateurs des formules de crédit-bail, d'abonnement et de rachat garanti au lieu d'un achat direct. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui précise.

Aujourd'hui, les consommateurs conservent leurs smartphones plus longtemps qu'auparavant. La hausse du coût de la mémoire et des autres composants, ainsi que les évolutions mineures sur les nouveaux modèles, permettent aux anciens appareils de rester pertinents plus longtemps. Par conséquent, les fabricants rencontrent des difficultés pour vendre de nouveaux appareils.

Tendances mondiales et nouveau cycle de renouvellement

Selon les prévisions du cabinet d'analyse Counterpoint Research, la période de remplacement des smartphones à l'échelle mondiale devrait s'allonger pour atteindre en moyenne 4 ans d'ici 2026. En 2025, cet indicateur était de 3,5 ans. Les données d'IDC montrent également qu'aux États-Unis, les propriétaires de smartphones premium utilisent leurs appareils pendant une moyenne de 42 mois.

Cette situation a stimulé l'introduction de nouveaux mécanismes financiers pour soutenir le marché de l'occasion. Notamment, Apple a lancé aux États-Unis, en partenariat avec Klarna, le programme Apple Upgrade qui permet de louer des iPhone, Mac, iPad ou Apple Watch moyennant un paiement mensuel. Samsung propose également un système de financement et de rachat garanti en Inde via le programme Galaxy Forever.

Le leasing est-il toujours avantageux ?

Selon les experts, ces programmes jouent un rôle important dans le maintien de l'activité du marché de l'occasion. Max Weinbach, analyste chez Creative Strategies, souligne que le leasing et le rachat garanti garantissent que les appareils entrent dans le segment du marché de seconde main reconditionné.

Cependant, tous les consommateurs ne bénéficient pas de ce modèle de la même manière :

Pour les utilisateurs qui mettent à leur jour leur téléphone tous les 3, 4 ou 5 ans, l'achat direct au comptant reste nettement plus économique.

En revanche, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les derniers modèles chaque année ou tous les deux ans, le coût de la location peut s'avérer rentable à long terme.

Selon Matt Schulz, analyste financier chez LendingTree, ces programmes de mise à niveau basés sur la location peuvent offrir des conditions financières particulièrement avantageuses pour les acheteurs qui remplacent fréquemment les versions dotées d'une mémoire onéreuse.