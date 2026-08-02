Citizen présente de nouvelles montres qui ne nécessitent ni batterie ni recharge

La célèbre manufacture horlogère japonaise Citizen a enrichi sa célèbre gamme Peyton de deux nouveaux modèles. Selon ixbt.com, ces nouveaux appareils, baptisés EM1230-54X et EM1234-53L, libèrent complètement les utilisateurs du souci de remplacer régulièrement la batterie ou d'utiliser des chargeurs. Cette approche offre un confort unique dans le monde des technologies modernes pour les utilisateurs habitués à recharger leurs gadgets chaque jour. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Alors que les montres connectées ou les bracelets de fitness qui dominent le marché actuel nécessitent une recharge tous les quelques jours, les montres à quartz traditionnelles demandent un remplacement périodique de la pile. Les nouveaux modèles présentés par Citizen résolvent tous ces problèmes. Le principal avantage des appareils est la technologie brevetée Eco-Drive, qui se recharge à partir de n'importe quelle source de lumière.

La technologie Eco-Drive et ses possibilités

Le secret de cette technologie réside dans une cellule solaire spéciale cachée sous le cadran de la montre. Elle convertit avec succès non seulement la lumière du soleil, mais aussi la lumière artificielle à l'intérieur d'une pièce en énergie électrique. L'énergie générée est stockée dans la batterie interne de l'appareil et assure un fonctionnement continu de la montre.

En termes d'apparence et de design, les deux modèles incarnent l'élégance classique. Les appareils sont fabriqués dans un boîtier compact de 30 millimètres, équipés d'un cadran analogique traditionnel à trois aiguilles et d'un verre minéral robuste. Des matériaux résistants aux influences extérieures garantissent une longue durée de vie de la montre lors d'une utilisation quotidienne.

Différences entre les modèles et prix

Les nouveaux représentants de la série Peyton se distinguent les uns des autres par leur palette de couleurs et leurs éléments décoratifs. En particulier, le modèle EM1230-54X dispose d'un boîtier et d'un bracelet en acier inoxydable argenté ainsi que d'un cadran attrayant de couleur pourpre foncé. Cependant, la version EM1234-53L, légèrement plus chère, est équipée d'un boîtier en acier bicolore et d'un cadran bleu foncé.

En ce qui concerne les autres caractéristiques techniques, ces deux versions sont des copies conformes l'une de l'autre. Toutes deux sont dotées d'un fermoir déployant à boutons et possèdent une résistance à l'eau de niveau 5 ATM. Cela permet à l'utilisateur de ne pas enlever la montre lors de la natation en piscine, mais elles ne sont pas conçues pour la plongée sous haute pression ou d'autres sports nautiques extrêmes. Actuellement, ces montres sont commercialisées sur le marché britannique au prix de 250 et 270 livres sterling respectivement.