Meta présente le nouveau mode AI pour Facebook

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Meta présente le nouveau mode AI pour Facebook

Le géant des réseaux sociaux Meta implémente une série de fonctionnalités innovantes sur la plateforme Facebook afin de renforcer sa position dans la course à l'intelligence artificielle. Parmi les nouveautés annoncées lundi, la plus importante est le « AI Mode », visant à transformer radicalement la manière dont les utilisateurs recherchent des informations et interagissent avec le contenu. Grâce à Meta AI, cette technologie analyse les informations provenant de publications publiques, de groupes et de vidéos Reels pour préparer une réponse précise à la requête de l'utilisateur. C'est ce qu'indique Techcrunch.com rapport précise.

Selon ixbt.com, le AI Mode élimine la nécessité de parcourir les pages de résultats de recherche traditionnels. Désormais, les utilisateurs peuvent poser des questions en langage conversationnel simple et obtenir une réponse synthétisée basée sur les discussions de la plateforme. Il s'agit de la suite logique de la fonction « Ask » de l'application Forum introduite par Meta le mois dernier. L'application Forum, conçue sur le modèle de Reddit, utilise également les communications en direct des groupes Facebook.

Fiabilité et sécurité des informations

L'introduction du nouveau système soulève des questions parmi les experts concernant l'exactitude des informations. Comme l'AI tire ses conclusions des opinions et publications d'utilisateurs ordinaires plutôt que de sources officielles, il existe un risque de propagation d'informations erronées ou obsolètes. Un problème similaire a été observé précédemment dans le système de recherche AI de Google basé sur les données de Reddit.

Ne se limitant pas à la recherche, Meta a également étendu les outils d'édition visuelle pour les utilisateurs. Les utilisateurs de Facebook peuvent désormais utiliser l'AI pour modifier les vêtements, les coiffures et les accessoires de leurs photos en quelques secondes. Par exemple, les fans de sport peuvent « essayer » virtuellement les maillots de leurs équipes préférées via le bouton « AI Edit » dans la section Story.

Nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu

Meta a également lancé un assistant AI spécial pour les auteurs (créateurs) sur la plateforme. Cet outil analyse le contenu du créateur et l'activité de l'audience pour recommander le moment optimal de publication et synthétiser les points clés des commentaires. Auparavant, en février et mars, l'entreprise avait également introduit des fonctions de réponse automatique pour Marketplace et des fonctions pour « animer » les photos de profil.

Derrière cette stratégie se cache non seulement l'objectif d'augmenter le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme, mais aussi la diversification des sources de revenus. Meta a récemment annoncé des plans d'abonnement mondiaux pour Facebook, Instagram et WhatsApp à partir de 3,99 $ par mois. À l'avenir, des niveaux d'abonnement payants distincts devraient être introduits pour accéder à des fonctionnalités AI plus complexes.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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