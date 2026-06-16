Ventes de téléviseurs en forte hausse en Russie : Xiaomi et Haier dominent le marché

Une augmentation significative de la demande de téléviseurs et de smart-moniteurs est observée sur le marché russe de l'électroménager. À l'approche de la Coupe du Monde de football 2026, les consommateurs ont commencé à renouveler les appareils multimédias de leurs foyers. Cette situation s'explique non seulement par une mise à jour technologique, mais aussi par l'activité d'achat traditionnellement observée avant les grands événements sportifs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données fournies par l'entreprise "M.Video", 3,08 millions de téléviseurs et de smart-moniteurs ont été vendus dans le pays au cours des cinq premiers mois de 2026. Ce chiffre est en hausse de 9,8 % par rapport à la même période l'année précédente. Le volume du marché en valeur a atteint 88,3 milliards de roubles, enregistrant une croissance de 1,3 %. Les experts soulignent que le volume des ventes a atteint un niveau record, particulièrement durant la dernière semaine de mai.

Leaders du marché et modèles populaires

Actuellement, les marques chinoises dominent absolument le marché russe. Des entreprises comme Xiaomi , Haier, Hisense et TCL occupent la tête en termes de volume de ventes. La marque Xiaomi attire particulièrement l'attention des acheteurs grâce à ses modèles abordables et fonctionnels. Selon le média ixbt.com, le Xiaomi TV A 43 2026 a été désigné comme le modèle le plus vendu.

De plus, les modèles suivants ont été très demandés par les acheteurs :

les versions 32, 50 et 55 pouces de la série Xiaomi TV A ;

le Haier 32 LED S2 et le Smart TV S2 Pro ;

les modèles Hisense 43E7S et TCL 43P7K.

Le choix des consommateurs s'est principalement porté sur les écrans de taille moyenne. Actuellement, les téléviseurs d'une diagonale de 43 à 55 pouces restent le segment le plus vendu. Les appareils de cette taille sont considérés comme une solution universelle tant pour les salons que pour les chambres à coucher.

Similitudes avec le marché ouzbek

Cette tendance du marché russe n'est pas étrangère à l'Ouzbékistan. Dans notre pays également, les ventes de téléviseurs s'intensifient dans les magasins d'électroménager à l'approche de grandes compétitions de football, notamment la Coupe du Monde ou l'Euro. Les acheteurs ouzbeks privilégient principalement des marques comme Xiaomi et Samsung, bien que la part de Haier et Hisense augmente grâce à la multiplication de leurs boutiques officielles ces dernières années.

Selon les analystes technologiques, la croissance du segment des smart-téléviseurs n'est pas seulement liée aux événements sportifs. La popularité des services de streaming et de plateformes comme YouTube pousse les utilisateurs à abandonner les téléviseurs d'ancienne génération pour passer à des appareils modernes connectés à Internet. Cela contribuera à l'expansion future du marché des smart-moniteurs dans les années à venir.