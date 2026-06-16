Opération de sauvetage spatial : la NASA prépare une fusée pour sauver le télescope Swift

L'agence NASA prépare une opération extrêmement rare et complexe pour prolonger la durée de vie de l'observatoire spatial Neil Gehrels Swift (Swift). Pour sauver ce télescope scientifique qui s'enfonce progressivement dans l'orbite terrestre, un appareil LINK spécial sera lancé dans l'espace. Cette mission non seulement sauvera le télescope Swift, mais marquera également le début d'une nouvelle ère de maintenance des équipements spatiaux. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Actuellement, au centre spatial NASA Wallops en Virginie, les ingénieurs ont terminé l'installation d'une fusée Pegasus XL de Northrop Grumman sous l'avion transporteur Stargazer. Cet avion modifié de type Lockheed L-1011 emmènera la fusée à une certaine altitude, d'où l'appareil LINK prendra son envol vers l'espace. Développé par Katalyst Space, cet appareil a pour mission de relever l'orbite du télescope et d'empêcher sa chute dans l'atmosphère.

Activité solaire et problèmes orbitaux

Les appareils évoluant en orbite terrestre basse, comme le télescope Swift, sont constamment confrontés à la traînée atmosphérique. Bien que la couche d'air y soit extrêmement ténue, elle ralentit les satellites avec le temps. Si l'appareil ne possède pas son propre moteur, il descend lentement et peut finir par brûler dans les couches denses de l'atmosphère.

Selon ixbt.com, l'activité solaire élevée observée récemment a accéléré ce processus. Le rayonnement solaire a chauffé les couches supérieures de l'atmosphère, augmentant leur densité, ce qui a conduit Swift à perdre son altitude plus rapidement que prévu. Les experts de la NASA ont conclu qu'il était nécessaire de prendre des mesures urgentes pour sauver le télescope.

Importance et perspectives de la mission

Le choix de la fusée Pegasus XL s'explique par sa pleine conformité aux exigences de la mission et sa capacité à livrer l'appareil LINK au point requis dans des délais courts. Le vol est prévu pour la fin du mois de juin dans la zone de l'atoll de Kwajalein dans l'océan Pacifique. Cette méthode est considérée comme beaucoup plus flexible et économiquement efficace que le lancement vertical traditionnel.

Si cette mission réussit, elle marquera un tournant important dans l'exploration spatiale. Son importance se manifeste par les points suivants :

la possibilité de prolonger la durée de vie des télescopes anciens et précieux sans avoir à les remplacer par de nouveaux ;

la mise à l'épreuve pratique des technologies de maintenance orbitale ;

la contribution à la réduction des débris spatiaux, car il ne sera plus nécessaire de lancer de nouveaux appareils pour remplacer ceux qui sont hors service.

Cette opération de sauvetage est vitale pour que l'observatoire Swift puisse continuer à étudier les explosions les plus puissantes de l'univers — les sursauts gamma. La NASA et ses partenaires visent, grâce à cette solution technologique, à réduire considérablement les coûts de l'exploration spatiale.