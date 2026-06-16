Tournant sur le marché de l'IA : la part de ChatGPT tombe sous les 50 % pour la première fois

Dans le monde des technologies d'IA, le bot ChatGPT d'OpenAI a longtemps été le leader absolu. Cependant, selon un nouveau rapport pour 2026 publié par la société d'analyse Sensor Tower, la part de marché mondiale de ce chatbot est tombée pour la première fois sous les 50 %. Cela indique que les utilisateurs migrent activement vers des services alternatifs, notamment les produits de Google et d'Anthropic. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

ChatGPT reste l'assistant d'IA le plus populaire au monde, avec plus de 1,1 milliard d'utilisateurs mensuels. Néanmoins, le bot, dont la part de marché dépassait la moitié en janvier de cette année, est tombé à 46,4 % à la fin du mois de mai. Ce déclin est expliqué par la croissance rapide des concurrents.

Montée des concurrents et dynamique du marché

Gemini de Google et Claude d'Anthropic sont devenus les principaux moteurs de croissance. Actuellement, Gemini occupe la deuxième place avec une part de 27,7 %, tandis que Claude complète le top 3 avec 10,3 %. De plus, des projets tels que Grok de xAI, Perplexity, DeepSeek et Meta AI tentent également de s'imposer, bien que leur part respective soit pour l'instant inférieure à 5 %.

Selon les données de Sensor Tower, les utilisateurs ne se limitent plus à une seule plateforme et testent différents assistants pour diverses tâches. Par exemple, Claude a acquis une forte réputation pour la productivité et le traitement de textes complexes, tandis que Gemini gagne en popularité grâce à son intégration dans l'écosystème Google. Fait intéressant, les rumeurs concernant le partenariat d'OpenAI avec le département de la Défense des États-Unis ont entraîné une hausse brutale des désinstallations de l'application ChatGPT en février, soulignant l'importance de la confiance envers la marque pour les utilisateurs.

Revenus et stratégies de monétisation

Le marché des applications d'IA se commercialise rapidement. Au premier semestre 2026, les utilisateurs devraient dépenser 4,2 milliards de dollars dans ces applications, soit plus du double des 1,83 milliard de dollars de la même période l'année précédente. Le bot Claude se distingue particulièrement : 13 % de ses utilisateurs disposent d'un abonnement payant, soit le taux de conversion le plus élevé du secteur.

OpenAI teste également de nouvelles méthodes de revenus. Depuis février, des publicités sont apparues dans l'interface de ChatGPT. En mai, environ 17 % des utilisateurs quotidiens voient des publicités. Les secteurs dominants parmi les annonceurs sont les suivants :

Logiciels et technologies ;

Shopping en ligne ;

Médias et divertissement ;

Alimentation et services de restauration.

D'un point de vue régional, bien que le marché asiatique domine en nombre de téléchargements, il reste derrière l'Amérique du Nord et l'Europe en termes d'achats intégrés. Cela pousse les développeurs d'IA à orienter les fonctionnalités premium principalement vers les marchés occidentaux. Dans l'ensemble, le marché passe d'une phase de croissance à une phase de maturité et de revenus stables.