Lancement d'une nouvelle plateforme télécom-cloud indépendante des importations en Russie

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Lancement d'une nouvelle plateforme télécom-cloud indépendante des importations en Russie

L'opérateur de téléphonie mobile russe T2, en collaboration avec l'éditeur de logiciels Bazis, a déployé avec succès un système télécom-cloud basé sur la plateforme de virtualisation locale Basis Dynamix. Ce projet est considéré comme une étape cruciale vers l'abandon des technologies étrangères et la garantie de l'indépendance de l'infrastructure réseau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La nouvelle solution assure actuellement le fonctionnement stable de la fonction PCRF (Policy and Charging Rules Function), responsable de la politique tarifaire et des processus de facturation sur les réseaux de l'opérateur. Selon ixbt.com, ce processus de transition technologique a débuté à la mi-2025 et comprend l'intégration de la plateforme Basis Dynamix avec les systèmes de stockage de données.

Optimisation technologique et sécurité

Dans le cadre du projet, les ingénieurs ont réussi à adapter l'hyperviseur à l'architecture cluster des fonctions réseau. L'une des innovations majeures est l'implémentation d'un nœud de protection unique au lieu de modules de sécurité distribués. Cette approche a permis de réduire considérablement la charge sur l'infrastructure et de limiter le besoin d'équipements réseau supplémentaires.

Après le départ des fournisseurs de technologies occidentaux du marché russe, les opérateurs locaux ont commencé à migrer progressivement vers leurs propres solutions pour préserver le cœur de leur réseau. T2 concentre ses efforts sur la tolérance aux pannes et la haute performance du système.

Le déploiement de la nouvelle plateforme offre les avantages suivants :

  • Élimination de la dépendance aux licences et au support technique étrangers ;
  • Gestion de la sécurité réseau via un système centralisé unique ;
  • Optimisation des coûts d'équipement et amélioration de l'efficacité énergétique ;
  • Flexibilité totale face aux conditions locales et aux exigences législatives.
Une extension du système est prévue d'ici 2026. Plus précisément, l'opérateur T2 vise à déployer cette technologie dans 10 autres centres de calcul majeurs. Cela permettra de mettre à l'échelle la fonction PCRF dans tout le pays et de migrer progressivement d'autres composants réseau essentiels vers des logiciels locaux.

Cette situation pourrait servir de terrain d'expérimentation pour d'autres pays de la CEI. Alors que la question de la souveraineté technologique devient cruciale à l'échelle mondiale, de tels projets d'envergure dans le secteur des télécoms marquent une nouvelle étape dans la garantie de la stabilité des réseaux.

TélécomCloud ComputingVirtualisationT2Russie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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