SpaceX intègre le top 5 des entreprises les plus chères au monde : Amazon distancé

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a enregistré un résultat historique sur le marché financier mondial. Lors des premiers jours de cotation, le prix des actions de l'entreprise a grimpé en flèche, portant sa valeur boursière à plus de 2,7 trillions de dollars. Avec ce chiffre, le géant spatial a dépassé le leader du commerce électronique Amazon pour devenir la cinquième entreprise la plus chère au monde. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les données d'ixbt.com, les actions de SpaceX ont augmenté de 20 % lundi et de plus de 8 % supplémentaires lors des transactions de mardi. Il est notable que cette valorisation très élevée contraste quelque peu avec les indicateurs de ses rapports financiers. Par exemple, alors qu'Amazon a réalisé un bénéfice net de 78 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 717 milliards de dollars l'année dernière, SpaceX a annoncé un revenu de 18,7 milliards de dollars accompagné d'une perte de 4,9 milliards de dollars.

Intelligence artificielle et nouvelles sources de revenus

La confiance des investisseurs dans l'avenir de SpaceX s'explique par l'expansion de l'entreprise dans de nouveaux domaines. En particulier, la société a signé des contrats de location de puissance de calcul avec des géants technologiques tels qu'Anthropic et Google. Cela crée des flux de revenus nouveaux et prometteurs en dehors de l'industrie spatiale.

De plus, la croissance de mardi a été fortement stimulée par la nouvelle du rachat par SpaceX de Cursor, une startup de codage basée sur l'AI. Cet accord est évalué à 60 milliards de dollars et sera réalisé entièrement par un échange d'actions. Elon Musk avait précédemment souligné qu'il reconstruisait son projet xAI à partir des fondations et que la collaboration avec Cursor était cruciale dans ce processus.

IPO historique et volatilité du marché

SpaceX a procédé vendredi dernier à son IPO (introduction en bourse) historique, entrant sur le marché avec une valeur de 1,7 trillion de dollars. Grâce à cette transaction, l'entreprise a réussi à lever près de 86 milliards de dollars. Le fait que la capitalisation de l'entreprise ait augmenté d'un trillion de dollars supplémentaire en quelques jours attire l'attention des experts.

Cependant, les analystes se montrent prudents face à des bonds aussi brusques du prix des actions. Le point est que SpaceX n'a mis en circulation libre que 4 % du total de ses actions. Une si faible quantité d'actions entraîne une offre limitée sur le marché, rendant les prix susceptibles de changer très rapidement et d'être sujets à des fluctuations imprévues.

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle montre à quel point l'économie spatiale mondiale croît rapidement. Le fait que SpaceX ne soit plus seulement un lanceur de fusées, mais devienne un centre majeur d'AI et de cloud computing, devrait renforcer davantage sa position future.